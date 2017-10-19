Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Хакамада ответила на намерение Собчак идти в президенты
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
«Ему не понравилось»: Собчак о реакции Путина на ее выдвижение
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Экс-жена Джигарханяна комментирует разлад актёра с супругой - СМИ
Стройная Кабаева очаровала студентов в Сочи - СМИ
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
12Юбилей Эминема
18:50 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже на 2 дня закроют движение через железнодорожный переезд на улице Ростовской

В Воронеже с 20:00 субботы, 21 октября, до 4:00 понедельника, 23 октября, закроют движение транспорта через железнодорожный переезд на улице Ростовской.

Источник: Новости Воронежа

По данным мэрии, там будут проводить капремонт железнодорожных путей. Из-за этого перекроют участок от улицы Саврасова до улицы Волго-Донской вместе с автомобильным переездом.

Автомобилистам придется ехать в объезд. А общественный транспорт перенаправят по соседним улицам. Так, маршрутки №№ 26а, 65а, 87 — с улицы Ростовской поедут по Саврасова, Новосибирской, Путилина, Цимлянской, Волго-Донской, Ростовской, а дальше по привычным маршрутам. А автобус № 65 с улицы Ростовкой будет уезжать на Волго-Донскую, Цимлянскую, Путилина, Новосибирской, Саврасова, а потом вернутся на Ростовскую.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Воронежской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели 7,8 тысячи человек
Заблудившаяся в лесу Воронежского заповедника бабушка-грибница смогла…
Путин назвал сверхзадачи для будущего президента России
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
В Харькове задержали врезавшуюся в прохожих девушку на Lexus
Греф назвал задачу Сбербанка на ближайшие 176 лет
Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности
Путин: Запад извлек основные выгоды из революции 1917 года
Суд арестовал замначальника управления ФСИН по делу о растрате
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь