В Воронеже на 2 дня закроют движение через железнодорожный переезд на улице Ростовской
В Воронеже с 20:00 субботы, 21 октября, до 4:00 понедельника, 23 октября, закроют движение транспорта через железнодорожный переезд на улице Ростовской.
В Воронеже с 20:00 субботы, 21 октября, до 4:00 понедельника, 23 октября, закроют движение транспорта через железнодорожный переезд на улице Ростовской.
По данным мэрии, там будут проводить капремонт железнодорожных путей.
Автомобилистам придется ехать в объезд. А общественный транспорт перенаправят по соседним улицам. Так, маршрутки №№ 26а, 65а, 87 — с улицы Ростовской поедут по Саврасова, Новосибирской, Путилина, Цимлянской,