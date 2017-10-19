В Воронеже на 2 дня закроют движение через железнодорожный переезд на улице Ростовской

По данным мэрии, там будут проводить капремонт железнодорожных путей. Из-за этого перекроют участок от улицы Саврасова до улицы Волго-Донской вместе с автомобильным переездом.

Автомобилистам придется ехать в объезд. А общественный транспорт перенаправят по соседним улицам. Так, маршрутки №№ 26а, 65а, 87 — с улицы Ростовской поедут по Саврасова, Новосибирской, Путилина, Цимлянской, Волго-Донской, Ростовской, а дальше по привычным маршрутам. А автобус № 65 с улицы Ростовкой будет уезжать на Волго-Донскую, Цимлянскую, Путилина, Новосибирской, Саврасова, а потом вернутся на Ростовскую.