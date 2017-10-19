Более миллиарда тенге возмещено по делу Бишимбаева

Источник: Forbes.kz

По делу экс-главы министерства нацэкономики Куандыка Бишимбаева возмещено 1,2 млрд тенге, сообщил заместитель директора департамента Национального бюро по противодействию коррупции Талгар Серикбаев.

— В рамках расследования уголовного дела Бишимбаева в доход государства добровольно погашен нанесенный ущерб в размере 1,2 млрд тенге, — сообщил Серикбаев на брифинге в Астане, на который ссылается Sputnik.

Дело Куандыка Бишимбаева передано в суд.

Он добавил, что ущерб был возмещен полностью, по делу проходят 23 лица, из которых 20 признали свою вину.

— Вину не признал сам Бишимбаев, более того, он в ходе следствия не давал никаких показаний, никаких доводов, аргументов в свою защиту. Его брат Султан Нурлыбек не признает свою вину, и также не дает никаких показаний, и один из сотрудников строительной компании. Остальные, включая Жаксыбаева, Жакупова и других сотрудников АО «Байтерек девелопмент», руководителей строительных компаний и подведомственных Бишимбаеву компаний, — они полностью признают вину, — сообщила заместитель руководителя департамента Олеся Кексель.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего главы министерства национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.