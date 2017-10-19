Более миллиарда тенге возмещено по делу Бишимбаева
Об этом стало известно вечером в четверг, 19 октября.
Об этом стало известно вечером в четверг, 19 октября.
По делу
— В рамках расследования уголовного дела Бишимбаева в доход государства добровольно погашен нанесенный ущерб в размере 1,2 млрд тенге, — сообщил Серикбаев на брифинге в Астане, на который ссылается Sputnik.
Дело Куандыка Бишимбаева передано в суд.
Он добавил, что ущерб был возмещен полностью, по делу проходят 23 лица, из которых 20 признали свою вину.
— Вину не признал сам Бишимбаев, более того, он в ходе следствия не давал никаких показаний, никаких доводов, аргументов в свою защиту. Его брат Султан Нурлыбек не признает свою вину, и также не дает никаких показаний, и один из сотрудников строительной компании. Остальные, включая Жаксыбаева, Жакупова и других сотрудников АО «Байтерек девелопмент», руководителей строительных компаний и подведомственных Бишимбаеву компаний, — они полностью признают вину, — сообщила заместитель руководителя департамента Олеся Кексель.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении бывшего главы министерства национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева передано в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
Куандык Бишимбаев находится под арестом с 12 января по подозрению в неоднократном получении взяток, а также по подозрению в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.
Сам Бишимбаев, по версии следствия, будучи еще председателем правления АО «НУХ Байтерек», организовал преступную схему по хищению миллиарда тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО «Orda Glass» и ее подрядную организацию ТОО «Шымкентхиммонтаж».