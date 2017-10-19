В Беларуси начнут готовить руководителей товариществ собственников

«Профессиональное управление жильем подразумевает определенное образование. Подобное образование в балтийских странах — это минимум полтора года в колледже, в странах Центральное Европы — минимум 3 года в колледже с практикой. На выходе — специалист, который не только знает, но и умеет. Он четко понимает, каких специалистов привлекать при выявлении проблем, как составлять иски и вести себя в судах, как проводить общие собрания. Ему ничего не нужно объяснять, его этому учили. Это работа, он за это получает деньги. Но он свою работу делает профессионально», — сказал Геннадий Каленов.