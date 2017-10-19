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20:09 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси начнут готовить руководителей товариществ собственников

В Беларуси первой из бывших республик СССР начнут готовить специалистов для управления совместными домовладениями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 окт — Sputnik. В Беларуси со следующего года может начать работать система профессиональной подготовки кадров для управления совместными домовладениями, сообщил директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости Геннадий Каленов.

В четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошел круглый стол на тему: «Городская среда: капремонт с отдаленными последствиями».

По словам Каленова, Республиканским институтом профессионального образования уже определен колледж, где будет проходить подготовка специалистов. Осталось только получить заказ от Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

С 1 сентября 2018 году в республике Беларусь, первой в стране из страны бывшего Советского Союза, будет работать система профессиональной подготовки кадров для управления совместными домовладениями, сказал собеседник агентства.

«Профессиональное управление жильем подразумевает определенное образование. Подобное образование в балтийских странах — это минимум полтора года в колледже, в странах Центральное Европы — минимум 3 года в колледже с практикой. На выходе — специалист, который не только знает, но и умеет. Он четко понимает, каких специалистов привлекать при выявлении проблем, как составлять иски и вести себя в судах, как проводить общие собрания. Ему ничего не нужно объяснять, его этому учили. Это работа, он за это получает деньги. Но он свою работу делает профессионально», — сказал Геннадий Каленов.

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