ГИБДД предупреждает о снегопаде и гололедице на дорогах Нижегородской области 21—22 октября

Согласно информации, возможен снегопад и образование гололедицы на дорогах, особенно в ночные и утренние часы. При этом резко возрастает вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий, отмечают в автоинспекции.

Дорожные полицейские советуют уже сейчас подготовить автомобиль к эксплуатации в зимний период — установить шины и залить эксплуатационные жидкости по сезону, а также проверить работу световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей.