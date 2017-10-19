ГИБДД предупреждает о снегопаде и гололедице на дорогах Нижегородской области 21—22 октября
Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в регионе в выходные дни
Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в регионе в выходные дни
Согласно информации, возможен снегопад и образование гололедицы на дорогах, особенно в ночные и утренние часы. При этом резко возрастает вероятность совершения
Дорожные полицейские советуют уже сейчас подготовить автомобиль к эксплуатации в зимний период — установить шины и залить эксплуатационные жидкости по сезону, а также проверить работу световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей.
Обращаясь к пешеходам, в госавтоинспекции отметили необходимость соблюдать осторожность при переходе через дорогу даже в разрешенных местах и об использовании световозвращателей при движении в условиях недостаточной видимости.