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17:41 (мск), источник: НТА-Приволжье

ГИБДД предупреждает о снегопаде и гололедице на дорогах Нижегородской области 21—22 октября

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, в регионе в выходные дни 21—22 октября прогнозируется ухудшение погодных условий.

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Согласно информации, возможен снегопад и образование гололедицы на дорогах, особенно в ночные и утренние часы. При этом резко возрастает вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий, отмечают в автоинспекции.

Дорожные полицейские советуют уже сейчас подготовить автомобиль к эксплуатации в зимний период — установить шины и залить эксплуатационные жидкости по сезону, а также проверить работу световых приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей.

Обращаясь к пешеходам, в госавтоинспекции отметили необходимость соблюдать осторожность при переходе через дорогу даже в разрешенных местах и об использовании световозвращателей при движении в условиях недостаточной видимости.

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