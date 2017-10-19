Водитель в Петропавловске оштрафован за мат на госномере
Водитель оштрафован более чем на 34 тысячи тенге за мелкое хулиганство и нарушение правил эксплуатации авто.
Водитель оштрафован более чем на 34 тысячи тенге за мелкое хулиганство и нарушение правил эксплуатации авто.
АСТАНА, 19 окт — Sputnik. В Петропавловске привлечен к ответственности молодой водитель за то, что на госномере его автомобиля присутствовала ненормативная лексика, сообщили Sputnik Казахстан в
«20-летний петропавловец эксплуатировал государственный номерной знак, на котором была размещена ненормативная лексика.
Как пояснила агентству руководитель
«Транспортное средство нарушителя не отвечало установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения: на его Toyota Mark II отсутствовал бампер, не было одного из передних поворотников, установлена конструкция интеркулер (охладитель воздуха —прим.)», — отметили в
Учитывая, что государственный регистрационный номерной знак является собственностью государства и содержит индивидуальное цифровое и буквенное обозначение, присваиваемое механическим транспортным средствам, использование нестандартных, так называемых поддельных «номеров» предусматривается статьей, наказанием по которой может стать лишение «прав».