Водитель в Петропавловске оштрафован за мат на госномере

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 окт — Sputnik. В Петропавловске привлечен к ответственности молодой водитель за то, что на госномере его автомобиля присутствовала ненормативная лексика, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

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«20-летний петропавловец эксплуатировал государственный номерной знак, на котором была размещена ненормативная лексика. Дорожно-патрульные полицейские по достоинству оценили тюнинг иномарки, составив сразу два административных протокола», — проинформировали в ДВД.

Как пояснила агентству руководитель пресс-службы ведомства Мадина Балгашукова, один протокол был составлен по статье 590 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение правил эксплуатации транспортных средств), что влечет за собой штраф в размере 5 МРП (11345 тенге), второй — по статье 434 КОАП (мелкое хулиганство), что влечет штраф в размере 10 МРП (22690 тенге).

«Транспортное средство нарушителя не отвечало установленным правилам обеспечения безопасности дорожного движения: на его Toyota Mark II отсутствовал бампер, не было одного из передних поворотников, установлена конструкция интеркулер (охладитель воздуха —прим.)», — отметили в пресс-службе департамента.