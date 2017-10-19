Почти в 6 раз сократился объем фальсификата молочной продукции за год в Нижегородской области
Государственная
Государственная
Но даже в праздник о работе не забыли: специалисты подвели итоги службы за последний год. Среди особых достижений отметили снижение фальсифицированной молочной продукции на рынке области — с 23% до 4%.
Сейчас особое внимание уделяют прививочной кампании. В планах ведомства — привить более 40% населения области и сдержать распространения гриппа. Лучших сотрудников службы наградили дипломами и медалями. Среди них 18 специалистов регионального Роспотребнадзора и 24 — Центра гигиены и эпидемиологии. Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов.