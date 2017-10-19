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18:11 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Почти в 6 раз сократился объем фальсификата молочной продукции за год в Нижегородской области

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба России отмечает юбилей. Торжественная встреча сотрудников регионального ведомства прошла сегодня в Центре гигиены и эпидемиологии в Нижнем Новгороде.

Источник: AP 2017

Но даже в праздник о работе не забыли: специалисты подвели итоги службы за последний год. Среди особых достижений отметили снижение фальсифицированной молочной продукции на рынке области — с 23% до 4%.

Сейчас особое внимание уделяют прививочной кампании. В планах ведомства — привить более 40% населения области и сдержать распространения гриппа. Лучших сотрудников службы наградили дипломами и медалями. Среди них 18 специалистов регионального Роспотребнадзора и 24 — Центра гигиены и эпидемиологии. Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов.

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