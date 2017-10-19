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18:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Власти Симферополя заявили о полной готовности к отопительному сезону

Но не исключают, что в непогоду могут происходить аварии на теплосетях.

В Симферополе на улице Толстого завершился ремонт теплотрассы. Власти отчитываются о полной готовности к запуску котельных и началу отопительного сезона.

— Важным этапом в подготовке к отопительному сезону стало проведение ремонтных работ по улице Толстого. Впервые более чем за 20 лет провели масштабную реконструкцию одной из главных магистральных артерий города: осуществлен капитальный ремонт теплотрассы с использованием современных технологий, прокладкой новых коммуникаций и применением высокоэффективных изоляционных материалов, — сообщает пресс-служба крымской столицы.

Реконструкцию теплотрассы завершили до начала отопительного сезона, но проезжую часть отремонтировать не успели, дорога местами по-прежнему перерыта.

— Что касается самого осенне-зимнего периода, не будем отрицать, что возможны аварии при плохих погодных условиях, сильных снегопадах или ввиду непредвиденных обстоятельств. Но все наши службы готовы, — отметил глава администрации Симферополя Игорь Лукашев.

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