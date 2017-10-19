Власти Симферополя заявили о полной готовности к отопительному сезону

В Симферополе на улице Толстого завершился ремонт теплотрассы. Власти отчитываются о полной готовности к запуску котельных и началу отопительного сезона.

— Важным этапом в подготовке к отопительному сезону стало проведение ремонтных работ по улице Толстого. Впервые более чем за 20 лет провели масштабную реконструкцию одной из главных магистральных артерий города: осуществлен капитальный ремонт теплотрассы с использованием современных технологий, прокладкой новых коммуникаций и применением высокоэффективных изоляционных материалов, — сообщает пресс-служба крымской столицы.

Реконструкцию теплотрассы завершили до начала отопительного сезона, но проезжую часть отремонтировать не успели, дорога местами по-прежнему перерыта.