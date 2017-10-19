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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Женщина-солдат дала отпор толпе раввинов при помощи кунг-фу

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Военнослужащая израильской армии Нома Голан вступила в рукопашный бой с несколькими десятками ортодоксальных иудеев, устроивших в Иерусалиме акцию протеста, сообщает израильское издание Haaretz.

Газета уточняет, что иудеи-ортодоксы вышли на улицы после того, как двух учеников местной ешивы (религиозной школы) арестовали за отказ служить в армии. Нома Голан пыталась регулировать движение автомобилей и разогнать толпу, как ее тут же начали оскорблять протестующие, называя ее «шлюхой» и «шиксой» (грубое ругательство на идише, обозначающее женщину нееврейского происхождения).

Видео с инцидентом опубликовано в соцсети Facebook. Акции протеста ортодоксов, объявивших «дни гнева», длятся уже около недели.

В свою очередь газета «Вашингтон пост» уточнила, что Голан применила против демонстрантов приемы из карате и кунг-фу.

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