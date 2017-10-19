Женщина-солдат дала отпор толпе раввинов при помощи кунг-фу

Газета уточняет, что иудеи-ортодоксы вышли на улицы после того, как двух учеников местной ешивы (религиозной школы) арестовали за отказ служить в армии. Нома Голан пыталась регулировать движение автомобилей и разогнать толпу, как ее тут же начали оскорблять протестующие, называя ее «шлюхой» и «шиксой» (грубое ругательство на идише, обозначающее женщину нееврейского происхождения).