На некоторых улицах Минска из-за пожара пропали интернет и телевидение (список адресов)

Неполадки начались вчера. Вечером 18 октября в подвале жилого дома загорелся оптический кабель оператора. Утром 19 октября на место выехали специалисты. Они обещают устранить повреждения максимально быстро.
Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко подтвердила оплавление изоляции кабелей и слаботочных проводов. По предварительным данным, это произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
До окончания работ у пользователей компании Атлант Телеком, подключенных по адресам ул. Лобанка, 4, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13/1, 13/2, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 38, 40, 50, 52, 54, 56, 60, 62, ул. Одинцова, 31/3, 44, 48, 52, 69, 71/2, 71/3, 71/4, 77/1, 77/2, 77/3, 87, ул. Мазурова, 4, 12, 14, 16, ул. Скрипникова, 28, 30, 32, 34, 36, 44, ул. Притыцкого 105, 107, 109, будут отсутствовать интернет и телевидение.
В компании заверили, что проведут перерасчет за время отсутствия услуг по техническим неполадкам.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.