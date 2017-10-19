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20:52 (мск), источник: Sputnik.md

Украина усиливает контроль на границе: что ждет граждан Молдовы

Зачем это нужно: Украина опять усиливает охрану границы — к чему готовиться гражданам Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Украина усилила охрану границы со странами Европейского союза в четырех областях, которые граничат, в том числе, с Румынией и Венгрией.

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Как сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы страны-соседки, продолжается активная фаза операции «Граница-2017». Там пояснили, что с 18 октября 2017 года в рамках ее проведения для усиления охраны государственной границы со странами Европейского союза в пределах Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей привлечены резервы главы Государственной пограничной службы от Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого, мобильного пограничного отряда «Дозор», пограничной комендатуры быстрого реагирования в общей численности более 300 военнослужащих.

Глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, могут ли коснуться данные нововведения граждан нашей страны.

«Украинская сторона уведомляла нас. Нам об этом известно. У нас состоялись встречи на разных уровнях с коллегами из Украины. Что касается участка с Республикой Молдова он и был под усиленными режимом с начала антитеррористической операции на востоке Украине», — сказал Лекарь.

Говоря о сегменте западного регионального управления Пограничной службы Украины, собеседник отметил, что принятое решение — «в рамках внутренних дел Украины».

«Мне сложно комментировать. Есть определенные задачи, которые они должны выполнять, но это все в рамках договоренностей, и это абсолютно нормальная ситуация. На гражданах Молдовы это никак не скажется, потому что сотрудничество с Украиной находится на пике», — подчеркнул глава Погранполиции.

Он отметил, что нет никаких обстоятельств для дискомфорта в пересечении гражданами Молдовы совместной границы с Украиной.

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