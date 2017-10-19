Украина усиливает контроль на границе: что ждет граждан Молдовы
Зачем это нужно: Украина опять усиливает охрану границы — к чему готовиться гражданам Молдовы.
Зачем это нужно: Украина опять усиливает охрану границы — к чему готовиться гражданам Молдовы.
КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Украина усилила охрану границы со странами Европейского союза в четырех областях, которые граничат, в том числе, с Румынией и Венгрией.
Как сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы
Глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал, могут ли коснуться данные нововведения граждан нашей страны.
«Украинская сторона уведомляла нас. Нам об этом известно. У нас состоялись встречи на разных уровнях с коллегами из Украины. Что касается участка с Республикой Молдова он и был под усиленными режимом с начала антитеррористической операции на востоке Украине», — сказал Лекарь.
Говоря о сегменте западного регионального управления Пограничной службы Украины, собеседник отметил, что принятое решение — «в рамках внутренних дел Украины».
«Мне сложно комментировать. Есть определенные задачи, которые они должны выполнять, но это все в рамках договоренностей, и это абсолютно нормальная ситуация. На гражданах Молдовы это никак не скажется, потому что сотрудничество с Украиной находится на пике», — подчеркнул глава Погранполиции.
Он отметил, что нет никаких обстоятельств для дискомфорта в пересечении гражданами Молдовы совместной границы с Украиной.