В Уфе приземлился самолет, который носит имя Мустая Карима

Как рассказали в авиакомпании «Аэрофлот», имена собственные воздушным судам стали давать в годы Великой Отечественной войны. Потом на долгие годы традиция была утрачена, возродили ее в 2004 году — в год 100-летия легендарного летчика Василия Чкалова один из самолетов был назван в его честь. Инициатива назвать самолет именем Мустая Карима принадлежала Главе Башкортостана Рустэму Хамитову.

«Весомый вклад в историю, науку, культуру Отечества внесли уроженцы Республики Башкортостан, которая в 2019 году отметит 100-летие с момента своего образования. Ровесником этого события был народный поэт Башкортостана Мустай Карим, вписавший имя нашей республики на литературную карту мира и страны, — говорится в письме Рустэма Хамитова, адресованном руководству “Аэрофлота”. — Учитывая значение личности и творчества Мустая Карима, его вклад в сокровищницу российской литературы, прошу вас рассмотреть возможность присвоения его имени одному из воздушных судов “Аэрофлота”. Этот благородный шаг со стороны авиакомпании станет важным событием в общественной жизни страны в преддверии 100-летия одного из выдающихся деятелей многонациональной российской культуры».