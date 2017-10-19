В Крыму заложили храм в честь святого апостола Фомы
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии закладки храма в честь святого апостола Фомы в селе Цветочном Белогорского района.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии закладки храма в честь святого апостола Фомы в селе Цветочном Белогорского района.
Храм возводится по благословению Владыки Лазаря под патронатом Главы Республики Крым и Общественной палаты РК.
В начале мероприятия Митрополит Симферопольский и Крымский Владыка Лазарь совершил чин освящения закладного камня в основание храма и провёл молебен. Затем был совершён чин закладки памятной капсулы храма. Обращаясь к местным жителям и всем участникам церемонии, Владыка Лазарь подчеркнул, что святой апостол Фома является покровителям села Цветочного. Дорогие братья и сёстры! Отрадно, что вскоре и у вас будет свой храм, в который вы сможете прийти, помолиться, призвать Божье благословление на все ваши благие дела и начинания. А святой апостол Фома небесный — покровитель этого села — всегда будет исполнять вас любовью к Богу. Всем потрудившимся при закладке храма и собравшимся здесь хочу пожелать крепкого здоровья, благословенных успехов, — сказал Митрополит.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что закладка храма в Цветочном является, в том числе, результатом большой системной работы Владыки Лазаря и всей Симферопольской и Крымской Епархии. Также Сергей Аксёнов поблагодарил инициаторов и меценатов возведения храма — члена Общественной Палаты РК Валерия Садового и председателя Цветочненского сельского совета — главу администрации Цветочненского сельского поселения Ирину Здорову и других.
Наш глубокоуважаемый Владыка ведёт работу по возрождению духовности, воспитанию крымчан в духе патриотизма и любви к Родине. Спасибо всем! Уверен, что данное событие будет знаковым не только для села Цветочного, но и для всей Республики Крым. Правительство республики будет и в дальнейшем поддерживать работу Русской Православной Церкви по восстановлению храмов на территории региона. С праздником всех, поздравляю жителей с этим знаменательным событием, — отметил Глава Крыма.