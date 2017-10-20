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12:03 (мск), источник: Вести - Воронеж

Более тонны санкционной говядины под Воронежем «запекли» до состояния угля

Продукция может быть «переносчиком» сибирской язвы.

Источник: Вести - Воронеж

Сразу 1270 килограммов говядины под Воронежем сегодня «запекли» до состояния угля. В дробилку, а после в печь на ветсанутильзаводе под контролем Россельхознадзора отправили санкционное мясо.

Четвертины туш — украинская контрабанда. Провезти говядину через границу вне пункта пропуска пытался житель Белгородской области. Перегрузить мясо из одной легковой машины с прицепом в другую, подъехавшую со стороны Кантемировского района, ему помешали пограничники.

Сроки годности охлаждённой говядины, как и место её производства, не установить. Инспекторы Россельхознадзора говорят, мясо непромышленной выработки, документов и клейм, подтверждающих безопасность — нет. Скорее всего, его планировали сбыть на местных рынках.

В итоге не пойдёт даже на мясокостную муку. Продукция не только санкционная, ещё вполне может быть «переносчиком» той же сибирской язвы. Случаи заражения смертельно опасной болезнью недавно зафиксированы на Украине.

— В целях исключения заноса особоопасной инфекции на территорию Воронежской области нами был проведён отбор проб и отправлены в лабораторию. Данный вид продукции подлежит уничтожению до зольного остатка. То есть, никаких других вариантов нет. Она является санкционной и запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации, — рассказал Сергей Литвиненко, и.о. начальника отдела Управления Россельхознадзора по Воронежской области.

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