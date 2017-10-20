Более тонны санкционной говядины под Воронежем «запекли» до состояния угля
Продукция может быть «переносчиком» сибирской язвы.
Продукция может быть «переносчиком» сибирской язвы.
Сразу 1270 килограммов говядины под Воронежем сегодня «запекли» до состояния угля. В дробилку, а после в печь на ветсанутильзаводе под контролем Россельхознадзора отправили санкционное мясо.
Четвертины туш — украинская контрабанда. Провезти говядину через границу вне пункта пропуска пытался житель Белгородской области. Перегрузить мясо из одной легковой машины с прицепом в другую, подъехавшую со стороны Кантемировского района, ему помешали пограничники.
Сроки годности охлаждённой говядины, как и место её производства, не установить. Инспекторы Россельхознадзора говорят, мясо непромышленной выработки, документов и клейм, подтверждающих безопасность — нет. Скорее всего, его планировали сбыть на местных рынках.
В итоге не пойдёт даже на мясокостную муку. Продукция не только санкционная, ещё вполне может быть «переносчиком» той же сибирской язвы. Случаи заражения смертельно опасной болезнью недавно зафиксированы на Украине.
— В целях исключения заноса особоопасной инфекции на территорию Воронежской области нами был проведён отбор проб и отправлены в лабораторию. Данный вид продукции подлежит уничтожению до зольного остатка. То есть, никаких других вариантов нет. Она является санкционной и запрещена к ввозу на территорию Российской Федерации, — рассказал Сергей Литвиненко, и.о. начальника отдела Управления Россельхознадзора по Воронежской области.