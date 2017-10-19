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22:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Француженка на все времена

Ушла из жизни старейшая французская актриса Даниэль Дарье, успевшая встретить в этом году свое столетие.

Источник: AFP 2017

В дате ее рождения есть пролетарская символика: 1 мая 1917 года, но в ее жизни это никак не отыгралось. Получив музыкальное образование, Дарье, дочь военного врача, начала сниматься в кино в 14 лет и закончила в 93, поставив рекорд по длительности актерской карьеры. Впрочем, в ее фильмографии есть и короткометражный фильм, датированный 2016-м годом.

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В юности актриса снималась в лирических комедиях своего первого мужа режиссера Анри Декуэна, также играла в фильмах русских эмигрантов «Волга в огне», «Тарас Бульба». Самый знаменитый из них — «Майерлинг» Анатоля Литвака, историческая мелодрама, в которой Дарье воплотила образ Марии Вечеры, а Шарль Буайе играл австрийского кронпринца Рудольфа.

Эта эффектная роль открыла Дарье дорогу в Голливуд, она даже снималась с Дугласом Фербенксом, но, как и другие французские актрисы, там не прижилась.

Ее амплуа первого французского периода — веселая озорная девчонка, отлично умеющая флиртовать, петь и танцевать, но при этом совсем не глупая. Другой характерный для нее жанр — костюмная мелодрама: помимо «Маейрлинга» назовем «Катю» Мориса Турнера, где Дарье сыграла княжну Екатерину Долгорукую, влюбленную, и не без взаимности, в императора Александра Второго.

Персона
Даниель Дарьё

Во время войны по приглашению немцев Дарье ездила в Берлин, однако послевоенная чистка ее не коснулась. В 1950-е годы она снова участвовала в голливудских постановках, играла в мюзиклах на Бродвее, но основная ее карьера продолжалась на родине.

Самые значительные кинороли актрисы — мадам Д. в одноименной мелодраме Макса Офюльса, а также госпожа де Реналь в «Красном и черном» Клода Отан-Лара и Мари-Элен в «Мари-Октябрь» Жюльена Дювивье.

Популярностью пользовался и фильм «Дьявол и десять заповедей» того же режиссера, где Дарье играла ветреную актрису, к которой за кулисы приходил ее сын, воспитанный в другой с семье, а она не знала, что это ее отпрыск, и пыталась с ним флиртовать (осуждать ее героиню трудно, ведь сына играл Ален Делон в ореоле юной красоты). Ее партнерами были почти все знаменитые французские артисты того времени — Жан Габен, Жан Маре, Жерар Филип, Бернар Блие, Лино Вентура.

Дарье в разных сюжетах и жанрах воплотила тип стопроцентной француженки — грациозной, кокетливой, легкомысленной и своенравной.

Она мирно делила славу с другой романтической героиней французского экрана — Мишель Морган, младшей на три года и ушедшей из жизни меньше года назад. Они были очень разные: романтизм Дарье окрашивался лирико-комедийными или мелодраматическими тонами, Морган больше тяготела к драме.

С возрастом Дарье продолжала выступать с концертами, а в кино, естественно, перешла на роли матерей и бабушек. Она играла их в фильмах «Девушки из Рошфора» Жака Деми, «Место преступления» Андре Тешине, «8 женщин» Франсуа Озона. Кажется, пять раз ее экранной дочерью выступала Катрин Денёв — наследница той самой традиции французской киносемьи, которую воплощала Дарье. Список ее киноролей приближается к цифре 140.

Андрей Плахов

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