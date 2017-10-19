Путин: Назарбаев помог удержать сирийцев за столом переговоров

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил вклад главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в урегулирование сирийского конфликта и заявил, что он помогал удержать за столом переговоров все стороны.

«Хочу отметить, что были моменты, когда президент Назарбаев брал на себя даже определённую ответственность для того, чтобы удержать за столом переговоров все конфликтующие и договаривающиеся стороны», — цитирует РИА Новости слова Путина, который выступал на заседании клуба «Валдай».

Президент России выразил благодарность Назарбаеву за предоставление площадки для консультаций по ситуации Сирии.