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19 октября, источник: Sputniknews.kz

Путин: Назарбаев помог удержать сирийцев за столом переговоров

Президент России Владимир Путин выразил благодарен Нурсултану Назарбаеву за его вклад в разрешение сирийского кризиса.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин отметил вклад главы Казахстана Нурсултана Назарбаева в урегулирование сирийского конфликта и заявил, что он помогал удержать за столом переговоров все стороны.

«Хочу отметить, что были моменты, когда президент Назарбаев брал на себя даже определённую ответственность для того, чтобы удержать за столом переговоров все конфликтующие и договаривающиеся стороны», — цитирует РИА Новости слова Путина, который выступал на заседании клуба «Валдай».

Президент России выразил благодарность Назарбаеву за предоставление площадки для консультаций по ситуации Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве. Площадка «Астана» принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. В столице Казахстана уже состоялись уже шесть раундов переговоров. Очередная встреча намечена на 30—31 октября.

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