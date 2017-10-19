ГАИ назвала основные причины аварий в Минске

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Госавтоинспекция ведет учет причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

«Мы распределяем силы и средства так, чтобы влиять на непосредственные причины и условия совершения ДТП. В Минске это — непропуск пешехода на переходе, нарушение правил проезда перекрестков и неправильный выбор скорости», — подчеркнул он.