ГАИ назвала основные причины аварий в Минске
В столице основная часть ДТП происходит
В столице основная часть ДТП происходит
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Госавтоинспекция ведет учет причин и условий
«Мы распределяем силы и средства так, чтобы влиять на непосредственные причины и условия совершения ДТП. В Минске это — непропуск пешехода на переходе, нарушение правил проезда перекрестков и неправильный выбор скорости», — подчеркнул он.
На вопрос о том, чаще ли сотрудники ГАИ стали сталкиваться с таким нарушением, как управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, Вадим Гаркун ответил утвердительно. В то же время он отметил, что на сегодняшний день