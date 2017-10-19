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19 октября, источник: Sputnik.by

ГАИ назвала основные причины аварий в Минске

В столице основная часть ДТП происходит из-за непропуска пешеходов; происшествий из-за технической неисправности транспортного средства нет совсем.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Госавтоинспекция ведет учет причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун во время прямой линии в пресс-центре Sputnik Беларусь.

«Мы распределяем силы и средства так, чтобы влиять на непосредственные причины и условия совершения ДТП. В Минске это — непропуск пешехода на переходе, нарушение правил проезда перекрестков и неправильный выбор скорости», — подчеркнул он.

На вопрос о том, чаще ли сотрудники ГАИ стали сталкиваться с таким нарушением, как управление транспортным средством, не прошедшим государственный технический осмотр, Вадим Гаркун ответил утвердительно. В то же время он отметил, что на сегодняшний день какой-то переломной динамики в части совершения ДТП по причине технической неисправности автомобиля нет. Она, как и год-два назад, равна нулю.

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