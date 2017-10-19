Музей кино открылся на ВДНХ в Москве

Источник: РИА "Новости"

В церемонии открытия музея в четверг вечером приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Спасибо Сергею Семеновичу за прекрасный павильон, который мы получили. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с ВДНХ. На наших глазах ВДНХ превратилась из недоделанного оптового рынка, куда страшно было зайти, в одну из самых притягательных и интересных точек на культурной карте Москвы», — сказал Мединский.

Видео Обновленный Музей кино открывается на ВДНХ

Он напомнил, что последние несколько лет фондовые хранилища музея размещались на территории киноконцерна «Мосфильм», а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходили на различных площадках Москвы.

Мединский отметил, что в музее, помимо экспозиции, разместились три кинозала, где будут проходить различные показы, творческие мастер-классы и встречи.

«Вы несколько преувеличили, что мы дали вам прекрасный объект», — обратился Собянин к Мединскому. По словам мэра, само по себе здание последние годы находилось в плачевном состоянии, но теперь в нем создан хороший музей.

«Территория ВДНХ становится не только выставочной, развлекательной и прогулочной территорией, но и территорией музеев. Уже шесть музеев работают на территории ВДНХ, еще десять планируются в ближайшее время к открытию. С новосельем вас!» — поздравил Собянин, обращаясь к классикам отечественного кинематографа.

В свою очередь председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выразил надежду, что филиал музея кино будет открыт в Ялте.

«Перед нами стоит задача — в Ялте обязательно сделать филиал музея — Музей русского кино. Ялта — это Мекка русского кино», — сказал Михалков.

Павильон номер 36, где разместился Музей кино, находится вблизи ресторана «Золотой колос». Здание было построено еще в начале 50-х годов, а весной 2016 года начались работы по его капремонту и приспособлению под музейные нужды.

В постоянной экспозиции Музея кино представлены костюмы героев фильмов, фотографии со съемочных площадок, афиши и плакаты кинолент разных лет, диафильмы, эскизы, кино-фототехника, живопись, рукописи и другие экспонаты.

Также частью музея стал научно-мемориальный кабинет Сергея Эйзенштейна, в котором посетители могут увидеть подлинные личные вещи режиссера, его рисунки и рукописи.