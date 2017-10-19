Музей кино открылся на ВДНХ в Москве
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Основанный в 1989 году Музей кино впервые обрел собственное здание, он разместился в павильоне № 36 на ВДНХ в Москве.
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Основанный в 1989 году Музей кино впервые обрел собственное здание, он разместился в павильоне № 36 на ВДНХ в Москве.
В церемонии открытия музея в четверг вечером приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Спасибо Сергею Семеновичу за прекрасный павильон, который мы получили. У нас налажено очень хорошее сотрудничество с ВДНХ. На наших глазах ВДНХ превратилась из недоделанного оптового рынка, куда страшно было зайти, в одну из самых притягательных и интересных точек на культурной карте Москвы», — сказал Мединский.
Он напомнил, что последние несколько лет фондовые хранилища музея размещались на территории киноконцерна «Мосфильм», а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходили на различных площадках Москвы.
Мединский отметил, что в музее, помимо экспозиции, разместились три кинозала, где будут проходить различные показы, творческие
«Вы несколько преувеличили, что мы дали вам прекрасный объект», — обратился Собянин к Мединскому. По словам мэра, само по себе здание последние годы находилось в плачевном состоянии, но теперь в нем создан хороший музей.
«Территория ВДНХ становится не только выставочной, развлекательной и прогулочной территорией, но и территорией музеев. Уже шесть музеев работают на территории ВДНХ, еще десять планируются в ближайшее время к открытию. С новосельем вас!» — поздравил Собянин, обращаясь к классикам отечественного кинематографа.
В свою очередь председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выразил надежду, что филиал музея кино будет открыт в Ялте.
«Перед нами стоит задача — в Ялте обязательно сделать филиал музея — Музей русского кино. Ялта — это Мекка русского кино», — сказал Михалков.
Павильон номер 36, где разместился Музей кино, находится вблизи ресторана «Золотой колос». Здание было построено еще в начале 50-х годов, а весной 2016 года начались работы по его капремонту и приспособлению под музейные нужды.
В постоянной экспозиции Музея кино представлены костюмы героев фильмов, фотографии со съемочных площадок, афиши и плакаты кинолент разных лет, диафильмы, эскизы,
Также частью музея стал
Начиная с 20 октября, Музей кино на ВДНХ будет открыт для всех желающих.