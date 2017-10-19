Во всем мире сокращается число насекомых

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Издание PloSOne опубликовало неутешительные данные, систематизированные учеными за последние 30 лет. Стало известно, что в федеральных заповедниках и национальных парках Германии, не говоря про обычные экосистемы, вроде города, численность насекомых сократилась почти на 80%.

Экологи провели «перепись» численности и видового состава насекомых во всех 63 природных заповедниках ФРГ, созданных с начала XX века. В заповедниках установили ловушки, в которые и попадали насекомые. Подсчитав число «пленников», оказавшихся в западне за определенный промежуток времени, удалось установить их примерное общее количество.

Стало ясно, что популяция насекомых в последние годы резко упала. Число и биомасса сократились на 75−82% в зависимости от региона. При этом произошло резкое снижение численности во всех 63 заповедниках, несмотря на их различное географическое положение, климатические условия и исходный набор флоры и фауны.

Если в 1990 году в ловушке оказывалось 10 г насекомых, то в 2017 их число не превысило 2 г. Столь неожиданное снижение популяции может обрушить все экосистемы или, по крайней мере, изменить их до неузнаваемости.

Постепенное вымирание летающих насекомых происходит и в Европе, а также Северной Америке. В Великобритании полностью вымерли шесть видов некогда распространенных бабочек, а в Южной Америке упало количество диких пчел. Однако, по словам одного из авторов исследования Каспара Халльмана из университета голландского Неймегена, результаты немецких экологов продемонстрировали, что вымирание насекомых идет куда более быстрыми темпами, чем считалось ранее.

Ученые не смогли однозначно ответить на вопрос о причинах гибели крылатых обитателей. Наиболее вероятной причиной они называют деятельность человека, а именно распространение гербицидов. Даже природоохранные зоны в ФРГ окружены плантациями и фермерскими угодьями. Химикаты так или иначе попадают в заповедные зоны, приводя к гибели насекомых.