Трампа заподозрили в подмене жены двойником

Источник: AP 2017

Подозрение зрителей вызвали скрывающие лицо темные очки первой леди, странный формы нос и фраза Трампа, который подчеркнул, что с ним рядом с ним стоит именно Мелания. «Моя жена, Мелания, которая как раз оказалась здесь, тоже считает, что эта тема [Ирана и финансовых операций] очень важна», — заявил он журналистам, указав рукой на супругу.

Пользователи социальной сети принялись активно обсуждать теорию подмены первой леди, а также публиковать смешные сообщения и тематические картинки. «Моя жена Мелания, которая “случайно” оказалась прямо тут», — передразнил Трампа один из них.

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«Это не Мелания. То, что они могут зайти так далеко, чтобы заставить нас поверить, что это она, взрывает мне мозг и заставляет поинтересоваться, что еще является ложью», — отметил другой.