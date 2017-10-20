Ургант сделал пародию на предвыборный ролик Собчак
Телеведущий Иван Ургант сделал пародию на предвыборный ролик журналистки Ксении Собчак, которая ранее объявила о намерении баллотироваться в президенты.
Телеведущий Иван Ургант сделал пародию на предвыборный ролик журналистки Ксении Собчак, которая ранее объявила о намерении баллотироваться в президенты.
Ургант надел синюю рубашку, очки и парик с длинными светлыми волосами, полностью копируя стиль телеведущей из ее видео.
«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя
Видео длится две минуты и завершается призывом голосовать за Урганта. «Иван Ургант. Против всех, да не всех!» — заключил он.
18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Свою фамилию в бюллетене она призвала ассоциировать с графой «против всех».