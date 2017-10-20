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01:15 (мск), источник: Газета.Ру

Ургант сделал пародию на предвыборный ролик Собчак

Телеведущий Иван Ургант сделал пародию на предвыборный ролик журналистки Ксении Собчак, которая ранее объявила о намерении баллотироваться в президенты.

Источник: РИА "Новости"

Ургант надел синюю рубашку, очки и парик с длинными светлыми волосами, полностью копируя стиль телеведущей из ее видео.

«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36», — начал он свое обращение, намекая на нестыковки в названном Собчак возрасте в статье и видеоролике.

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Видео длится две минуты и завершается призывом голосовать за Урганта. «Иван Ургант. Против всех, да не всех!» — заключил он.

18 октября Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России. Свою фамилию в бюллетене она призвала ассоциировать с графой «против всех».

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