Приморские ученые научат роботов не ломаться

Он может лечь в основу компьютерных программ, которые смогут контролировать состояние и поломки сложных робототехнических систем, используемых в промышленности.

Обеспечение отказоустойчивости, по словам одного из авторов разработки, является одной из самых актуальных задач современной робототехники. Это значит, что роботы продолжат выполнять свои функции даже при выходе из строя некоторых элементов.