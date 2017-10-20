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03:44 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморские ученые научат роботов не ломаться

Ученые ДВФУ создали новый метод разработки диагностических устройств для роботов, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе университета.

Он может лечь в основу компьютерных программ, которые смогут контролировать состояние и поломки сложных робототехнических систем, используемых в промышленности.

Обеспечение отказоустойчивости, по словам одного из авторов разработки, является одной из самых актуальных задач современной робототехники. Это значит, что роботы продолжат выполнять свои функции даже при выходе из строя некоторых элементов.

Предложенный учеными подход позволит создать средства диагностики роботов с минимальной чувствительностью к таким ситуациям и существенно уменьшить вероятность появления ложной информации.

Таисия Масина.

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