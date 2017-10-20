Ученые нашли на Луне идеальное место для будущей колонии

Как отмечается, исследователи в своем проекте использовали японский спутник «Кагуя». На полученных с аппарата снимках, ученые еще в 2009 году обнаружили на видимой стороне Луны кратер диаметром и глубиной около 50 метров.

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Этот кратер располагается прямо посередине длинной извилистой борозды, которая могла образоваться под действием течения лавы в закрытой «лавовой трубке» длиной порядка 50 километров.

«Лавовые трубки» — каналы, возникшие в результате неравномерного остывании лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее и становятся монолитными, в связи с чем появляется твердая корка, из которой жидкая лава постепенно уходит, образуя туннель. Эксперты считают, что длина такого туннеля может достигать 65 километров.

Ученые отмечают, что в будущем «лавовые трубки» можно будет использовать для создания космической базы, которая будет защищена от радиации и снабжена водой.