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02:56 (мск), источник: РИА Новости

Ученые нашли на Луне идеальное место для будущей колонии

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Японские и американские ученые изучили место на Луне, где может находиться лед или вода. Об этом сообщается в статье в Geophysical Research Letters.

Как отмечается, исследователи в своем проекте использовали японский спутник «Кагуя». На полученных с аппарата снимках, ученые еще в 2009 году обнаружили на видимой стороне Луны кратер диаметром и глубиной около 50 метров.

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Этот кратер располагается прямо посередине длинной извилистой борозды, которая могла образоваться под действием течения лавы в закрытой «лавовой трубке» длиной порядка 50 километров.

«Лавовые трубки» — каналы, возникшие в результате неравномерного остывании лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее и становятся монолитными, в связи с чем появляется твердая корка, из которой жидкая лава постепенно уходит, образуя туннель. Эксперты считают, что длина такого туннеля может достигать 65 километров.

Ученые отмечают, что в будущем «лавовые трубки» можно будет использовать для создания космической базы, которая будет защищена от радиации и снабжена водой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее исследователи из университетов Падуи и Болонии рассказали о возможных местах на Луне и Марсе, подходящих для поселения человека.

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