Приморцы могут бесплатно пройти эластографию

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, главная цель акции — помочь тем, кто числится сегодня в краевом регистре пациентов с хроническим вирусным гепатитом и нуждается в проведении противовирусной терапии.

Процедура эластографии схожа с УЗИ-диагностикой и не занимает более 20−30 минут. Обследование проводится без разрезов и проникновения внутрь брюшной полости. На одного пациента у врача уходит не более получаса.

При себе необходимо иметь направление от лечащего врача в поликлинике по месту жительства. Запись на эластографию производится по тел. 8−924−263−08−74.

Сегодня в Приморском крае официально зарегистрированных больных с вирусным гепатитом С почти 11,5 тысячи человек.