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03:11 (мск), источник: Вести Приморье

Приморцы могут бесплатно пройти эластографию

Акция, направленная на информирование приморцев о стоянии здоровья печени, стартовала в Приморье. По 2 ноября Центр вирусных гепатитов краевой клинической инфекционной больницы во Владивостоке приглашает жителей края пройти бесплатное обследование с помощью эластографии.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, главная цель акции — помочь тем, кто числится сегодня в краевом регистре пациентов с хроническим вирусным гепатитом и нуждается в проведении противовирусной терапии.

Процедура эластографии схожа с УЗИ-диагностикой и не занимает более 20−30 минут. Обследование проводится без разрезов и проникновения внутрь брюшной полости. На одного пациента у врача уходит не более получаса.

При себе необходимо иметь направление от лечащего врача в поликлинике по месту жительства. Запись на эластографию производится по тел. 8−924−263−08−74.

Сегодня в Приморском крае официально зарегистрированных больных с вирусным гепатитом С почти 11,5 тысячи человек.

«На самом деле их больше. Но дело в том, что, как правило, болезнь протекает бессимптомно, следовательно, многие не знают о том, что они больны. Не зря гепатит С называют “ласковым убийцей”. Люди узнают о своей болезни, когда у них уже диагностируется цирроз печени», — говорит главный инфекционист Приморья Анна Симакова.

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