Гребень антициклона принесёт в Приморье похолодание и сильный ветер
Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные.
Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные.
В Приморье сохраняется дождливая, но тёплая погода. Однако на выходных в регионе понизится температурный фон, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 20 октября, Приморский край
Между тем, передаёт портал «Примпогода», в выходные жителей края ждут осадки и похолодание. В субботу погоду будут определять фронтальные разделы циклона, который переместятся с
В воскресенье, 22 октября, синоптическая ситуация изменится. Ночью за фронтом распространится гребень холодного антициклона, в большинстве районов Приморья осадки прекратятся, сохраняясь лишь местами на севере края. Вместе с гребнем вторгнется очередная порция холода, усилится ветер, фон ночных и дневных температур понизится на 5−8 градусов.
Во Владивостоке в субботу пройдёт небольшой дождь. Умеренный до сильного ветер подует с юга. Ночью минимальные температуры воздуха составят +10… +12 градусов, днём — от +13 до +16 градусов. В воскресенье обойдётся без осадков, будет ветрено и прохладно. Температурный фон понизится до +6… +9.