Гребень антициклона принесёт в Приморье похолодание и сильный ветер

Источник: Восток Медиа

В Приморье сохраняется дождливая, но тёплая погода. Однако на выходных в регионе понизится температурный фон, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 20 октября, Приморский край по-прежнему будет находиться в зоне фронтальных разделов, местами сохранятся осадки. Потепление продолжится. В течение дня воздух прогреется до +7…+18 градусов.

Между тем, передаёт портал «Примпогода», в выходные жителей края ждут осадки и похолодание. В субботу погоду будут определять фронтальные разделы циклона, который переместятся с северо-восточных провинций Китая на Хабаровский край. Местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя. Основной фон ночных температур воздуха ожидается в пределах +5… +12 градусов, местами на востоке около 0 градусов. Субботний день будет достаточно тёплым, максимальные температуры воздуха +10… +19 градусов.

В воскресенье, 22 октября, синоптическая ситуация изменится. Ночью за фронтом распространится гребень холодного антициклона, в большинстве районов Приморья осадки прекратятся, сохраняясь лишь местами на севере края. Вместе с гребнем вторгнется очередная порция холода, усилится ветер, фон ночных и дневных температур понизится на 5−8 градусов.