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03:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

ДГК вынужденно отключила горячую воду у четырех должников Владивостока

Сумма долга каждого из них составляет от 15 до 35 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Специалисты «Приморской генерации» в течение сентября вынуждены были отключить четырех абонентов-должников от горячего водоснабжения. Сумма долга каждого из них составляет от 15 до 35 тысяч рублей. В квартирах недобросовестных потребителей специалисты перекрыли вентили подачи воды, произвели опломбировку и составили соответствующий акт. Теперь неплательщики смогут воспользоваться горячей водой только после того, как полностью рассчитаются с энергокомпанией, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

«Согласно действующему законодательству, мы имеем право отключить должника спустя 20 дней после его официального уведомления, — рассказывает начальник владивостокского отделения теплосбыта СП “ПТС” Приморской генерации Владимир Матвиец. — При этом для информирования должника об этом достаточно телефонного звонка, смс-сообщения, сообщения на электронную почту или в личном кабинете, или размещения текста предупреждения на квитанции. Произвести отключение горячей воды можно, если задолженность превышает две месячных суммы оплаты»,

В отношении должников, которые не пускают специалистов для отключения горячего водоснабжения, юристы компании вынуждены подавать исковые заявления в суд. После рассмотрения дела к неплательщикам будут применены уже более жесткие меры со стороны судебных приставов: арест имущества, автомобиля, банковских счетов, запрет на выезд заграницу и многие другие. Кроме этого, должникам помимо основной суммы долга придется оплатить судебные расходы, госпошлину и все начисленные пени.

«На сегодняшний день задолженность потребителей во Владивостоке составляет 1,3 млрд рублей. Это колоссальная сумма, которая необходима для обеспечения надежной работы энергообъектов, проведения ремонтной кампании, закупки топлива. Поэтому мы вынуждены применять все законные меры для взыскания задолженности», — пояснил Владимир Матвиец.

Приморская генерация на протяжении многих лет предлагает своим потребителям комфортный путь решения проблемы — заключить соглашение о реструктуризации долга, которое позволяет оплачивать задолженность равными частями в течение года. В случае соблюдения условий такого договора, абоненту фиксируется только ранее начисленная пеня, которая не пересчитывается в течение всего периода реструктуризации, и приостанавливается подача иска в суд.

Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга, достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру в любой из абонентских отделов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:

Владивосток: ул. Посьетская, 40, ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое). Часы приема: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101 «а». Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18.30, суббота с 10.00 до 13.00.

Артем: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

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