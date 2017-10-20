ДГК вынужденно отключила горячую воду у четырех должников Владивостока
Сумма долга каждого из них составляет от 15 до 35 тысяч рублей.
Сумма долга каждого из них составляет от 15 до 35 тысяч рублей.
Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.
Специалисты «Приморской генерации» в течение сентября вынуждены были отключить четырех
«Согласно действующему законодательству, мы имеем право отключить должника спустя 20 дней после его официального уведомления, — рассказывает начальник владивостокского отделения теплосбыта СП “ПТС” Приморской генерации Владимир Матвиец. — При этом для информирования должника об этом достаточно телефонного звонка,
«На сегодняшний день задолженность потребителей во Владивостоке составляет 1,3 млрд рублей. Это колоссальная сумма, которая необходима для обеспечения надежной работы энергообъектов, проведения ремонтной кампании, закупки топлива. Поэтому мы вынуждены применять все законные меры для взыскания задолженности», — пояснил Владимир Матвиец.
Приморская генерация на протяжении многих лет предлагает своим потребителям комфортный путь решения проблемы — заключить соглашение о реструктуризации долга, которое позволяет оплачивать задолженность равными частями в течение года. В случае соблюдения условий такого договора, абоненту фиксируется только ранее начисленная пеня, которая не пересчитывается в течение всего периода реструктуризации, и приостанавливается подача иска в суд.
Чтобы заключить соглашение о реструктуризации долга, достаточно обратиться с паспортом и документом, подтверждающим право собственности на квартиру в любой из абонентских отделов филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»:
Владивосток: ул. Посьетская, 40, ул. Черемуховая, 7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое). Часы приема:
Артем: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема:
Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: