Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Дополнительный ремонт проведут в детском саду в приморском селе Светлогорье.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел социальную инфраструктуру населенного пункта.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко осмотрел социальную инфраструктуру села Светлогорье Пожарского района в четверг, 19 октября, во время рабочей поездки в муниципалитет. По итогам посещения детского сада, школы и детского дома в этом населенном пункте глава региона дал ряд поручений по ремонту и организации детского отдыха, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В местной школе сейчас меняют окна, но это не мешает учебному процессу. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко зашел на один из уроков, пообщался с ребятами, учителем и успел выяснить, что педагоги совмещают несколько ставок. Подчеркнул, что необходимо решать вопрос привлечения кадров в отдаленные территории.

«Будем с университетом разговаривать по бюджетным местам, чтобы ребята обучались и приезжали трудиться назад в село. Хочешь бесплатно учиться, пять лет будь добр, отработай здесь. А потом уже и уезжать вряд ли захочется. Надо эту систему возвращать», — отметил он.

Детский сад в Светлогорье еще в прошлом году было решено отремонтировать за счёт средств из краевого и муниципального бюджетов. Работы провели, да только не во всем помещении. Вместе с тем на втором этаже здания, где ремонт не делали, можно было бы организовать детские кружки.

«У нас свой хор есть. Можно было бы и комнату с тренажерами сделать — детей много в Светлогорье», — отметила завхоз детского сада Тамара Удовиченко.

Врио губернатора уточнил, почему ремонт не сделали полностью. Выяснилось, что так подали заявку. Андрей Тарасенко дал поручение главе района Станиславу Филатову устранить недоработку.

«Ты же глава, должен прийти и навести порядок. В первую очередь должны быть довольны дети», — заявил Андрей Тарасенко.

Обстановка в краевом центре содействия семейному устройству детей-сирот и оставшихся без попечения родителей новому главе понравилась. Руководитель учреждения провела для него небольшую экскурсию по зданию, показала, где дети отдыхают, питаются, выполняют домашние задания, кабинет медобслуживания и бытовые комнаты. Попросила только помочь с автобусом для перевозки воспитанников.

«Поможем обязательно. Приятно видеть, когда в учреждении хозяйка есть», — отметил врио губернатора.

Еще один объект, который осмотрел глава края, — универсальная спортивная площадка, которую строители совсем скоро обещают сдать в эксплуатацию.

«Успеете закончить вовремя? Смотрите, скоро снег», — поторопил их Андрей Тарасенко.

Станислав Филатов, в свою очередь, отметил, что таких площадок в районе, которые можно использовать круглый год, будет уже две. Одну ранее установили в Красном Яре.

Тему развития социальной инфраструктуры обсудили также на встрече главы края с депутатами Думы и председателями муниципальных комитетов Пожарского района. Так, например, был озвучен вопрос о необходимости ремонта крыши в школе села Новостройка.

«Школа 1969 года постройки. Из-за ветхости здания пришла в негодность крыша. Мы подготовили соответствующую документацию. Цена вопроса — 8 млн рублей. При формировании бюджета на следующий год готовы заложить 20% для софинансирования. Просили бы выделить средства из краевого бюджета», — обратилась депутат села.

Андрей Тарасенко дал поручение средства такие предусмотреть.