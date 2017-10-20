Дополнительный ремонт проведут в детском саду в приморском селе Светлогорье
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел социальную инфраструктуру населенного пункта.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел социальную инфраструктуру населенного пункта.
Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.
Дополнительный ремонт проведут в детском саду в приморском селе Светлогорье.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко осмотрел социальную инфраструктуру населенного пункта.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко осмотрел социальную инфраструктуру села Светлогорье Пожарского района в четверг, 19 октября, во время рабочей поездки в муниципалитет. По итогам посещения детского сада, школы и детского дома в этом населенном пункте глава региона дал ряд поручений по ремонту и организации детского отдыха, сообщили ИА PrimaMedia в
В местной школе сейчас меняют окна, но это не мешает учебному процессу. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко зашел на один из уроков, пообщался с ребятами, учителем и успел выяснить, что педагоги совмещают несколько ставок. Подчеркнул, что необходимо решать вопрос привлечения кадров в отдаленные территории.
«Будем с университетом разговаривать по бюджетным местам, чтобы ребята обучались и приезжали трудиться назад в село. Хочешь бесплатно учиться, пять лет будь добр, отработай здесь. А потом уже и уезжать вряд ли захочется. Надо эту систему возвращать», — отметил он.
Детский сад в Светлогорье еще в прошлом году было решено отремонтировать за счёт средств из краевого и муниципального бюджетов. Работы провели, да только не во всем помещении. Вместе с тем на втором этаже здания, где ремонт не делали, можно было бы организовать детские кружки.
«У нас свой хор есть. Можно было бы и комнату с тренажерами сделать — детей много в Светлогорье», — отметила завхоз детского сада Тамара Удовиченко.
«Ты же глава, должен прийти и навести порядок. В первую очередь должны быть довольны дети», — заявил Андрей Тарасенко.
Обстановка в краевом центре содействия семейному устройству
«Поможем обязательно. Приятно видеть, когда в учреждении хозяйка есть», — отметил врио губернатора.
Еще один объект, который осмотрел глава края, — универсальная спортивная площадка, которую строители совсем скоро обещают сдать в эксплуатацию.
«Успеете закончить вовремя? Смотрите, скоро снег», — поторопил их Андрей Тарасенко.
Станислав Филатов, в свою очередь, отметил, что таких площадок в районе, которые можно использовать круглый год, будет уже две. Одну ранее установили в Красном Яре.
Тему развития социальной инфраструктуры обсудили также на встрече главы края с депутатами Думы и председателями муниципальных комитетов Пожарского района. Так, например, был озвучен вопрос о необходимости ремонта крыши в школе села Новостройка.
«Школа 1969 года постройки.
Андрей Тарасенко дал поручение средства такие предусмотреть.
Напомним, 19 октября Андрей Тарасенко в должности врио губернатора Приморского края впервые направился с рабочим визитом в муниципальные районы, начал с одного из самых отдаленных — Пожарского.