Министр транспорта Хабаровского края: Ремонт дороги до Ванино — больной вопрос
Трассу строили так долго, что некоторые участки успели прийти в негодность.
Трассу строили так долго, что некоторые участки успели прийти в негодность.
В конце октября в Хабаровском крае торжественно сдадут трассу Лидога — Ванино, но это не значит, что дорожные работы на ней закончатся. Ремонта требует участок в Нанайском районе, а также дорожное покрытие со стороны Татарского пролива. От этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Ивашкин.
«Это больной для нас вопрос. Дорога со стороны Лидоги и со стороны Ванино — это начальный этап строительства, и за 15−20 лет они пришли в состояние, требующее капитального ремонта. На сегодняшний день на участке дороги от Лидоги полностью завершен ямочный ремонт. Со стороны Ванино дорога в более плохом состоянии. Там работы не прекращаются, и я думаю, что до холодов мы основные объемы выполним. Беда в недостатке финансирования краевого дорожного фонда», — сказал Сергей Ивашкин.
Напомним, что трассу Лидога — Ванино, благодаря которой появилось автомобильное сообщение между Хабаровском и побережьем Татарского пролива, планируют сдать в следующее воскресенье, 29 октября. Дорогу строили 20 лет. По словам Сергея Ивашкина, теперь, когда трасса стала полностью асфальтобетонной, добраться от краевой столицы до Ванино можно за