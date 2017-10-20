Министр транспорта Хабаровского края: Ремонт дороги до Ванино — больной вопрос

Источник: РИА "Новости"

В конце октября в Хабаровском крае торжественно сдадут трассу Лидога — Ванино, но это не значит, что дорожные работы на ней закончатся. Ремонта требует участок в Нанайском районе, а также дорожное покрытие со стороны Татарского пролива. От этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Ивашкин.

«Это больной для нас вопрос. Дорога со стороны Лидоги и со стороны Ванино — это начальный этап строительства, и за 15−20 лет они пришли в состояние, требующее капитального ремонта. На сегодняшний день на участке дороги от Лидоги полностью завершен ямочный ремонт. Со стороны Ванино дорога в более плохом состоянии. Там работы не прекращаются, и я думаю, что до холодов мы основные объемы выполним. Беда в недостатке финансирования краевого дорожного фонда», — сказал Сергей Ивашкин.