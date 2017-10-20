Презентация 3D модели Центрального района Хабаровска состоялась в департаменте архитектуры

Хабаровск, 20 октября, AmurMedia.

Презентация трехмерной модели Центрального района Хабаровска состоялась в рамках пресс-конференции «Интернет-технологии и инвестиционный климат в Хабаровске». Заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования Елена Телешова рассказала о том, как создавался проект, и как 3D модель города может повлиять на инвестиционную привлекательность краевой столицы, сообщает ИА AmurMedia.

Как объяснила замдиректора ведомства Елена Телешова, департамент архитектуры, строительства и землепользования провел в текущем году масштабную работу по оцифровке топопланов всей территории краевой столицы. Попутно была обеспечена актуализация инженерных изысканий, хранящихся в электронном виде. По словам чиновницы, департамент старается своевременно внедрять практики, способные улучшить инвестиционную привлекательность Хабаровска. Так, в этом году были проведены работы с применением беспилотных летательных аппаратов, позволившие составить ортофотоплан города и трехмерную модель Центрального района:

— На всех этапах работы департамента, начиная от топосъемки и заканчивая выдачей разрешения на строительство, внедряются новые технологии. Что касается топосъемки, то уже была «оцифрована» вся территория города и обеспечена возможность актуализации этих данных в электронном виде. С 2005 года мы предоставили всем заинтересованным лицам возможность получить данные инженерных изысканий в электронном виде и сдать их также в цифровом формате — таким образом происходило постоянное обновление топоосновы. Теперь мы внедрили еще более совершенную технологию, которая будет дополнять предыдущие — речь идет о беспилотных летательных аппаратах. Благодаря их применению, нам удалось составить ортофотоплан и создать на его основе 3D модель центра города — своеобразный электронный макет.