Презентация 3D модели Центрального района Хабаровска состоялась в департаменте архитектуры
По словам чиновников, проект позволит еще на этапе планирования строительства «примерить» будущий объект на трехмерной карте города.
По словам чиновников, проект позволит еще на этапе планирования строительства «примерить» будущий объект на трехмерной карте города.
Хабаровск, 20 октября, AmurMedia.
Презентация трехмерной модели Центрального района Хабаровска состоялась в рамках
Как объяснила замдиректора ведомства Елена Телешова, департамент архитектуры, строительства и землепользования провел в текущем году масштабную работу по оцифровке топопланов всей территории краевой столицы. Попутно была обеспечена актуализация инженерных изысканий, хранящихся в электронном виде. По словам чиновницы, департамент старается своевременно внедрять практики, способные улучшить инвестиционную привлекательность Хабаровска. Так, в этом году были проведены работы с применением беспилотных летательных аппаратов, позволившие составить ортофотоплан города и трехмерную модель Центрального района:
— На всех этапах работы департамента, начиная от топосъемки и заканчивая выдачей разрешения на строительство, внедряются новые технологии. Что касается топосъемки, то уже была «оцифрована» вся территория города и обеспечена возможность актуализации этих данных в электронном виде. С 2005 года мы предоставили всем заинтересованным лицам возможность получить данные инженерных изысканий в электронном виде и сдать их также в цифровом формате — таким образом происходило постоянное обновление топоосновы. Теперь мы внедрили еще более совершенную технологию, которая будет дополнять предыдущие — речь идет о беспилотных летательных аппаратах. Благодаря их применению, нам удалось составить ортофотоплан и создать на его основе 3D модель центра города — своеобразный электронный макет.
— В этом году вступила в силу норма законодательства, подразумевающая, что проекты планировки города должны разрабатываться только на основании актуальной топоосновы, и здесь наша новая 3D модель будет как нельзя кстати, так как позволяет дать не только плоскостное представление, но и отобразить высоту, а также конфигурацию всех наземных объектов. Сегодня большинство проектных организаций готово предоставлять проектную документацию в электронном виде, и потому виртуальное здание можно вписать в окружающую застройку, и заранее на 3D модели посмотреть, как оно будет выглядеть. Таким образом, и бизнес, и администрация города, и население смогут посмотреть и оценить, как этот проект впишется в городскую среду, а при необходимости можно будет обсудить корректировку высоты, месторасположения и многого другого.