Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Путин предложил россиянам платить за медицину
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Дмитрий Бузылев
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
04:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Пропавшая 13 октября хабаровчанка с детьми сама «сдалась» волонтерам

Как сообщили в полиции, женщина с маленькими сыном и дочкой находилась у родственников.

Хабаровчанка, пропавшая 13 октября вместе с двумя маленькими детьми, сама связалась с волонтерами. По их словам, в «несчастливую» пятницу женщина решила уйти из дома из-за семейной ссоры. Сейчас полицейские официально прекратили ее розыск, сообщает портал «Губерния».

Координатор поискового отряда «Амур-поиск» Сергей Савельвев рассказал, что женщина сама ему позвонила, когда увидела ориентировку в Интернете.

«Пропавшая хабаровчанка позвонила мне вчера утром, уже вечером она вернулась домой. Подробности этих поисков я разглашать не могу, потому что это касается личных семейных отношений», — уточнил Сергей Савельвев.

В полиции сообщили, что и с матерью, и с ее детьми все в порядке.

«Поиски мы прекратили. Все это время женщина и ее сын и дочь находились у родственников», — сказал специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пропавшая 13 октября хабаровчанка с детьми сама «сдалась» волонтерам
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Израиль будет отвечать огнем на обстрелы своей территории
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь