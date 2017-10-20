Пропавшая 13 октября хабаровчанка с детьми сама «сдалась» волонтерам

Хабаровчанка, пропавшая 13 октября вместе с двумя маленькими детьми, сама связалась с волонтерами. По их словам, в «несчастливую» пятницу женщина решила уйти из дома из-за семейной ссоры. Сейчас полицейские официально прекратили ее розыск, сообщает портал «Губерния».

Координатор поискового отряда «Амур-поиск» Сергей Савельвев рассказал, что женщина сама ему позвонила, когда увидела ориентировку в Интернете.

«Пропавшая хабаровчанка позвонила мне вчера утром, уже вечером она вернулась домой. Подробности этих поисков я разглашать не могу, потому что это касается личных семейных отношений», — уточнил Сергей Савельвев.

В полиции сообщили, что и с матерью, и с ее детьми все в порядке.