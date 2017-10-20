Пропавшая 13 октября хабаровчанка с детьми сама «сдалась» волонтерам
Как сообщили в полиции, женщина с маленькими сыном и дочкой находилась у родственников.
Как сообщили в полиции, женщина с маленькими сыном и дочкой находилась у родственников.
Хабаровчанка, пропавшая 13 октября вместе с двумя маленькими детьми, сама связалась с волонтерами. По их словам, в «несчастливую» пятницу женщина решила уйти из дома
Координатор поискового отряда «Амур-поиск» Сергей Савельвев рассказал, что женщина сама ему позвонила, когда увидела ориентировку в Интернете.
«Пропавшая хабаровчанка позвонила мне вчера утром, уже вечером она вернулась домой. Подробности этих поисков я разглашать не могу, потому что это касается личных семейных отношений», — уточнил Сергей Савельвев.
В полиции сообщили, что и с матерью, и с ее детьми все в порядке.
«Поиски мы прекратили. Все это время женщина и ее сын и дочь находились у родственников», — сказал специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.