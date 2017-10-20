ГИБДД устроит массовую облаву на водителей в Приморье

Источник: Восток Медиа

В предстоящие выходные дни в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних. На дороги края выйдет максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации управления ГИБДД России по Приморскому краю, полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки детей. Каждый водитель получит памятку с выдержками из правил дорожного движения. Проверки пройдут в местах массового скопления граждан: вблизи торгово-развлекательных центров, центральных площадей.

Официальная статистика по Приморью свидетельствует о росте аварийности с участием детей. В регионе произошло 122 ДТП с детьми, в результате которых 162 ребёнка получили различные травмы. Более 60% аварий произошло в светлое время суток и в выходные дни.

Основная масса аварий происходит из-за столкновения транспортных средств (63,1%). В 14% случаев машины опрокидываются, в 11,5% — съезжают с дороги. Часто водители не соблюдают очерёдность проезда, дистанцию, скоростной режим или выезжают на встречку.

За нарушение правил перевозки ребёнка водителю грозит штраф три тысячи рублей. С начала года с крупной денежной суммой расстались более 12 тысяч недобросовестных родителей.