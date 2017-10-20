ГИБДД устроит массовую облаву на водителей в Приморье
На дороги края выйдет максимальное количество экипажей ДПС.
На дороги края выйдет максимальное количество экипажей ДПС.
В предстоящие выходные дни в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних. На дороги края выйдет максимальное количество экипажей
По информации управления ГИБДД России по Приморскому краю, полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки детей. Каждый водитель получит памятку с выдержками из правил дорожного движения. Проверки пройдут в местах массового скопления граждан: вблизи
Официальная статистика по Приморью свидетельствует о росте аварийности с участием детей. В регионе произошло 122 ДТП с детьми, в результате которых 162 ребёнка получили различные травмы. Более 60% аварий произошло в светлое время суток и в выходные дни.
Основная масса аварий происходит
За нарушение правил перевозки ребёнка водителю грозит штраф три тысячи рублей. С начала года с крупной денежной суммой расстались более 12 тысяч недобросовестных родителей.
На сегодняшний день перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.