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04:10 (мск), источник: Восток Медиа

ГИБДД устроит массовую облаву на водителей в Приморье

На дороги края выйдет максимальное количество экипажей ДПС.

Источник: Восток Медиа

В предстоящие выходные дни в Приморском крае пройдут массовые проверки водителей по выявлению нарушений правил перевозки несовершеннолетних. На дороги края выйдет максимальное количество экипажей дорожно-патрульной службы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации управления ГИБДД России по Приморскому краю, полицейские проверят автомобилистов не только на наличие детских удерживающих устройств (к ним относятся автокресла, автолюльки, бустеры), но и расскажут о последствиях, к которым может привести нарушение требований перевозки детей. Каждый водитель получит памятку с выдержками из правил дорожного движения. Проверки пройдут в местах массового скопления граждан: вблизи торгово-развлекательных центров, центральных площадей.

Официальная статистика по Приморью свидетельствует о росте аварийности с участием детей. В регионе произошло 122 ДТП с детьми, в результате которых 162 ребёнка получили различные травмы. Более 60% аварий произошло в светлое время суток и в выходные дни.

Основная масса аварий происходит из-за столкновения транспортных средств (63,1%). В 14% случаев машины опрокидываются, в 11,5% — съезжают с дороги. Часто водители не соблюдают очерёдность проезда, дистанцию, скоростной режим или выезжают на встречку.

За нарушение правил перевозки ребёнка водителю грозит штраф три тысячи рублей. С начала года с крупной денежной суммой расстались более 12 тысяч недобросовестных родителей.

На сегодняшний день перевозка детей в возрасте младше 7 лет допускается только в детских удерживающих устройствах. Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем пассажирском сидении можно как с использованием детских удерживающих устройств, так и с использованием штатных ремней безопасности. Перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сиденье легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств.

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