Старообрядцам вновь помогут в Приморье

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Во встрече приняли участие староверы Ульян Мурачев, его сын Ефрен Мурачев, глава Пожарского района Станислав Филатов и глава Красноармейского района Наталья Пантелеева, а также представитель Агентства по развитию человеческого капитала в Красноармейском районе.

Сейчас в селе Дерсу проживают 10 семей староверов — 72 человека, возглавляет общину старейшина Ульян Мурачев.

«Никогда не встречался с вашими представителями. Вы те, кто хранит веру, нашу историю. Вам уважение и большой почет. Моя бабушка во Владивосток приехала по переселению из Астрахани, ехала с семьей через тайгу и как раз у староверов останавливалась, жила у них месяц, те даже просили остаться», — поделился Андрей Тарасенко.

Глава региона подчеркнул, что традиции нужно бережно хранить, поэтому предложил и другим староверам, которые сегодня проживают в Латинской Америке, вернуться в Приморье. Первая семья старообрядцев из Латинской Америки заселилась в Дерсу в 2009 году в рамках краевой программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам Тарасенко, такие люди в отдаленных территориях края нужны, которые готовы развивать обрабатывать землю, заниматься животноводством, вести сельское хозяйство.