Красноярцев ждут еще одни аномально теплые выходные
Третья декада октября порадует горожан относительно хорошей погодой.
Третья декада октября порадует горожан относительно хорошей погодой.
В предстоящие выходные в Красноярск придет потепление с дождем. По прогнозу синоптиков, в пятницу в городе подует южный ветер, который принесет повышение температуры.
Сегодня синоптики Гидрометцентра обещают красноярцам до +5 °C, а на выходных — до +9 °C. Ночью уличные градусники будут показывать +2, +6 °C соответственно. Портал gismeteo.ru обещает жителям города еще более комфортную температуру на этот
Однако оба дня будут облачными и пасмурными — ежедневно в прогнозе значится небольшой дождь.
Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя также начнется с комфортных температур, но затем синоптики снова обещают похолодание.
Напомним, в прошлом году в это время в городе уже установились дневные отрицательные температуры: ru обещает жителям города еще более комфортную температуру на этот