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04:48 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцев ждут еще одни аномально теплые выходные

Третья декада октября порадует горожан относительно хорошей погодой.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 68% 764 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

В предстоящие выходные в Красноярск придет потепление с дождем. По прогнозу синоптиков, в пятницу в городе подует южный ветер, который принесет повышение температуры.

Сегодня синоптики Гидрометцентра обещают красноярцам до +5 °C, а на выходных — до +9 °C. Ночью уличные градусники будут показывать +2, +6 °C соответственно. Портал gismeteo.ru обещает жителям города еще более комфортную температуру на этот уик-энд — до +11..+13 °C.

Однако оба дня будут облачными и пасмурными — ежедневно в прогнозе значится небольшой дождь.

Согласно предварительным данным, следующая рабочая неделя также начнется с комфортных температур, но затем синоптики снова обещают похолодание.

Напомним, в прошлом году в это время в городе уже установились дневные отрицательные температуры: ru обещает жителям города еще более комфортную температуру на этот уик-энд — до +11..+2 °С, ru обещает жителям города еще более комфортную температуру на этот уик-энд — до +11..+ °С.

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