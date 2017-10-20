В Иркутске пропал без вести водолаз
Мужчина отправился на подводную рыбалку.
Мужчина отправился на подводную рыбалку.
Иркутские полицейские ведут розыск без вести пропавшего водолаза Александра Лончакова. Об этом сообщает
В областном центре 18 октября к полицейским обратился близкий родственник, который рассказал об исчезновении мужчины. По его словам, около полуночи его брат отправился на своем автомобиле «ВАЗ-2104» в сторону плотины ГЭС и не вернулся. Знакомые пропавшего рассказали, что он поехал на подводную рыбалку. После чего мужчина больше не выходил на связь.
Приметы разыскиваемого: на вид 42−45 лет, рост 182 см, крепкого телосложения, европейский тип лица, волосы русые, имеется теменная залысина. При себе иркутянин имел гидрокостюм.
Всех, кто знает, где находится Александр Лончаков, полиция просит сообщить по телефонам: 21−68−05, 35−01−01, 35−64−10 или 02.