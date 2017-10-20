В Иркутске пропал без вести водолаз

В областном центре 18 октября к полицейским обратился близкий родственник, который рассказал об исчезновении мужчины. По его словам, около полуночи его брат отправился на своем автомобиле «ВАЗ-2104» в сторону плотины ГЭС и не вернулся. Знакомые пропавшего рассказали, что он поехал на подводную рыбалку. После чего мужчина больше не выходил на связь.