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04:49 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске пропал без вести водолаз

Мужчина отправился на подводную рыбалку.

Иркутские полицейские ведут розыск без вести пропавшего водолаза Александра Лончакова. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В областном центре 18 октября к полицейским обратился близкий родственник, который рассказал об исчезновении мужчины. По его словам, около полуночи его брат отправился на своем автомобиле «ВАЗ-2104» в сторону плотины ГЭС и не вернулся. Знакомые пропавшего рассказали, что он поехал на подводную рыбалку. После чего мужчина больше не выходил на связь.

Приметы разыскиваемого: на вид 42−45 лет, рост 182 см, крепкого телосложения, европейский тип лица, волосы русые, имеется теменная залысина. При себе иркутянин имел гидрокостюм.

Всех, кто знает, где находится Александр Лончаков, полиция просит сообщить по телефонам: 21−68−05, 35−01−01, 35−64−10 или 02.

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