Банкоматы отказались от пятитысячных купюр в Хабаровске
Хабаровчане не могут внести деньги через устройства самообслуживания.
Хабаровчане не могут внести деньги через устройства самообслуживания.
Хабаровчане столкнулись с трудностями при внесение наличных на банковские карты и совершении платежей в терминалах самообслуживания. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», банкоматы «Сбербанка» отказываются принимать у клиентов пятитысячные купюры.
Ситуация наблюдается во многих хабаровских отделениях «Сбербанка». Пользователи соцсетей предположили, что отказ банкоматов от самой крупной купюры свзан с тем, что терминалы переполнены ими и не могут принять больше предусмотренного количества.
Однако, по словам представителей банка, дело не в лимите купюр, а в обновлении программного обеспечения.
— В некоторых устройствах самообслуживания временно ограничена возможность приема купюр номиналом 5000 рублей, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель
Сейчас специалисты ведут работы по оперативному восстановлению функции приема пятитысячных банкнот.