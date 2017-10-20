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04:52 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Банкоматы отказались от пятитысячных купюр в Хабаровске

Хабаровчане не могут внести деньги через устройства самообслуживания.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровчане столкнулись с трудностями при внесение наличных на банковские карты и совершении платежей в терминалах самообслуживания. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», банкоматы «Сбербанка» отказываются принимать у клиентов пятитысячные купюры.

Ситуация наблюдается во многих хабаровских отделениях «Сбербанка». Пользователи соцсетей предположили, что отказ банкоматов от самой крупной купюры свзан с тем, что терминалы переполнены ими и не могут принять больше предусмотренного количества.

Однако, по словам представителей банка, дело не в лимите купюр, а в обновлении программного обеспечения.

 — В некоторых устройствах самообслуживания временно ограничена возможность приема купюр номиналом 5000 рублей, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель пресс-службы головного отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» Мария Бондаренко. — Это делается в связи с обновлением программного обеспечения ради повышения чувствительности к фальшивым купюрам.

Сейчас специалисты ведут работы по оперативному восстановлению функции приема пятитысячных банкнот.

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