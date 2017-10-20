Уроженке Казахстана удалось пожать руку королю Нидерландов

5 фотографий

Светлана Кабанова, 40-летняя жительница ЗКО, устроилась на работу к подруге в Нидерландах. Через некоторое время женщина не только вышла замуж, получила гражданство Голландии, но и пожала руку королю, передает NUR.KZ.

40-летняя Светлана родилась в Уральске, а в возрасте 8 лет переехала с семьей в небольшой поселок Теректинского района Западно-Казахстанской области, где и провела детство и юность.

«В Казахстане я прожила до 20 лет, окончила политехнический колледж. Перед отъездом в Нидерланды окончила школу моделей. Я мечтала стать известной моделью, участвовала в конкурсах красоты, обо мне даже писали в газетах. Но судьба распорядилась иначе, я выбрала семью».

Светлана Кабанова переехала в Нидерланды в 2003 году, по приглашению своей подруги.

«Моя подруга вышла замуж за нидерландца, — вспоминает Светлана. — Они открыли с мужем русский магазин, по продаже различных книг и сувениров, и пригласили меня помочь им в развитии этого магазина».

Читайте также Восемь регионов, которые платят своим жителям

Приблизительно через год Светлана познакомилась со своим мужем Мартином.

«Мы стали встречаться с Мартином, а в 2004 году я уехала жить постоянно в Нидерланды, в город Роттердам».

По словам Светланы Кабановой, ей было сложно собрать весь пакет документов для получения гражданства, да и других сложностей хватало.

«Сделать гражданство мне удалось благодаря терпению и настойчивости моего супруга, — признается Светлана. — Когда я приехала, были сложности с языком. Сначала мы говорили только на английском языке. Потом я пошла на языковые курсы, где обучилась нидерландскому языку. Сдала экзамены. Это сложный язык».

Муж Светланы — бизнесмен, занимается бухгалтерией и транспортными перевозками.

«У мужа свой бизнес, а я работаю в социальной организации по помощи пожилым людям, — говорит Светлана. — После замужества я была долгое время домохозяйкой, воспитывала маленьких деток. Потом пробовала себя в изготовлении драгоценных украшений. Вечерами ходила и делала из серебра и золота по собственным эскизам браслеты, кольца, серьги».

Светлана с удовольствием ездит в гости к своим родным, и они также приезжают в гости к ней.

«Мой муж однажды приезжал в Казахстан по работе, и ему очень там понравилось», — рассказывает она.

Светлана считает, что жители Казахстана и Нидерланд похожи друг на друга в плане гостеприимства.

«Я помню все праздники в Казахстане, — говорит Светлана Кабанова. — Мы всегда отмечали их очень дружно и весело. На Наурыз мама пекла баурсаки.

Казахские традиции мне очень нравятся, казахи очень гостеприимный и открытый народ, всегда пригласят к столу, даже если ты пришла без предупреждения. В Нидерландах тоже тебе будут рады, но угостят только кофе и печеньем. В гости здесь ходят только по приглашению на ужин.

Праздники в Нидерландах несколько отличаются от казахстанских, признается женщина.