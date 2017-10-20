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04:54 (мск), источник: Вести - Красноярск

Красноярцы готовят сувениры для гостей Универсиады

Всего 500 дней осталось до Всемирной зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Причём готовятся к этому масштабному спортивному событию не только организаторы, но и жители края. Стартовал проект, в котором любой может сделать свой подарок для зарубежных гостей.

Источник: Вести - Красноярск

Зимняя Универсиада-2019 запомнится своим душевным теплом. Впервые в истории студенческих игр спортсмены и гости со всего мира получат настоящие сибирские подарки — сувениры, сделанные руками красноярцев.

«Каждый такой сувенир имеет подпись, что его сделал конкретный человек. Есть его электронная почта, если спортсмен захочет, он сможет откликнуться. То есть мы за то, чтобы Универсиада была не только спортивным событием, но и событием, которое сближает людей», — подчеркнул и.о. заместителя председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко.

Принять участие в масштабном проекте сможет любой желающий. Нужно изготовить поделку на тему спорта или достопримечательностей Красноярска, причём их количество не ограничено. Так, свой сувенир на открытии выставочного стенда оставила и самый юный посол Зимней универсиады Злата Демьянова. А после торжественного открытия отправилась с другими участниками на мастер-класс по изготовлению свитера для кружки.

«Мне кажется, это действительно что-то удивительное — подарить частичку своей души, своей индивидуальности», — сказала участница конкурса «Подарки своими руками» Валерия Догдонова.

Готовят подарки для участников спортивных студенческих игр и мастера-ремесленники. Каждое изделие со смыслом и создано, чтобы показать иностранным гостям дружелюбную и величественную душу Сибири. Кузнец из Минусинского района привёз подсвечник в виде факела.

«Символизирует герб Российской Федерации, с другой стороны обозначен тернистый пусть к победе, от факела отходит виноградная ветвь, от Древней Эллады эстафета мира, согласия, чтобы все войны приостановились на этот период. Я сам биатлоном занимался до армии, хотелось бы, чтобы вручили биатлонисту», — сказал участник конкурса «Подарки своими руками» Алексей Беспрозванный (с. Тесь).

До большого спортивного события осталось ровно 500 дней, поэтому у красноярцев ещё есть время принести сувениры и поделиться своей частичкой Сибири с зарубежными гостями.


Екатерина МАЗАЛЬКОВА

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