Жители края масштабно отметят день образования Приморья

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В пятницу, 20 октября, Приморский край отмечает 79-ю годовщину со дня своего образования. Праздничные мероприятия по такому случаю пройдут по всем районам и продлятся несколько дней, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным департамента внутренней политики, во Владивостоке в Приморской краевой филармонии пройдет торжественное собрание. Жители региона получат государственные и краевые награды.

В Артеме в честь годовщины в библиотечном филиале № 5 пройдет выставка «Наш близкий, наш Дальний Восток». Её жители смогут посетить до 31 октября. 26 октября в доме культуры шахты «Амурская» пройдет киновечер «Люблю тебя, мой дивный край». В селе Кневичи 25 октября пройдет поэтическая театрализованная панорама «Восточная окраина России — отцов моих и прадедов простор».

В Арсеньеве 21 октября в ДК «Прогресс» состоится фестиваль «Юные таланты Приморья» и пройдет интеллектуальная игра «Путешествие по Приморскому краю».

Познавательная программа «История моего края» пройдет в Большом Камне в пятницу, 20 октября, в городском центре культуры. Помимо этого, в муниципалитете состоятся творческие конкурсы на тему «Край, в котором я живу».

С 24 по 26 октября в Дальнереченске пройдут краеведческие чтения «Судьба семьи Владимира Арсеньева», молодежная акция «Я люблю Приморский край», открытое первенство по игре в дартс, а также киновечер «Дерсу Узала: путь на экран».

В Лесозаводске 25 октября в честь Дня края пройдет концертная программа, а в Находке праздничные концерты состоятся 21 и 27 октября.

Для жителей Уссурийска 25 октября состоятся концерты и фотовыставка, а 26 октября пройдет патриотическая акция «Историческая память».

Митинг, посвященный образованию края, состоится в селе Гражданка Анучинского района. В этот же день в Кавалеровском районе пройдет викторина «День Приморского края» и выставка детского рисунка «Край родной, навек любимый», в Кировском районе — урок мужества и краеведческая викторина.

В Дальнереченском районе праздничную дату отметят концертом «Пою тебе, мое Приморье» — 21 октября, а 23 октября здесь пройдут спортивные состязания.

Праздничные гуляния пройдут 21 октября в Партизанском районе, а в Пограничном — концерт «Пусть любовь к родному краю озаряет все кругом» — 27 октября.

Районный фестиваль народного творчества «Светлые родники» пройдет в Яковлевском районе в субботу, 21 октября.