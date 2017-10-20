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07:20 (мск), источник: Podrobno.uz

ГУВД проводит тотальные проверки всех колледжей и лицеев Ташкента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел Ташкента занялось тотальной проверкой всех колледжей и лицеев столицы.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сегодня в рамках брифинга сообщил глава ведомства Баходир Курбанов. По его словам, это стало ответными мерами узбекской милиции на недавний случай поножовщины, произошедший на территории Ташкентского юридического колледжа среди его учащихся.

«Откуда произошел такой факт в юридическом колледже? Это неприятие законодательства Республики Узбекистан со стороны руководства колледжа, неприятие правил, которые общепризнанны всеми», — отметил Курбанов.

При этом он добавил, что по требованию президента Шавката Мирзиёева, сейчас в каждом колледже открыт отдельный кабинет для инспекторов профилактики, который обязан там сидеть и работать. Как подчеркнул начальник ГУВД, его приказом они закреплены к каждому колледжу.

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«Мы во всех колледжах проводим проверки и вносим после этого представления по учебным заведениям. По 115-ти колледжам и лицеям столицы мы провели анализ на предмет произошедших преступлений в 2016 и 2017 годах с участием их студентов. Результаты анализа не для оглашения, но есть в Ташкенте такие колледжи, где ни одного происшествия не произошло. Там очень строгий порядок, там форма, там дополнительные занятия по договору с родителями. Все там доступно, все открыто», — рассказал глава ГУВД.

А что мы увидели в юридическом колледже, задался вопросом чиновник. Как он считает, это повальное игнорирование всех требований. «Это как свой огород: я хозяйка здесь, что хочу, то и делаю. И это отразилось на менталитете и воспитании той молодежи, которая учится в юридическом колледже. Вот что обидно», — заметил Курбанов.

По его мнению, большая ответственность сегодня возлагается на директоров учебных заведений и учителей. Студент, считает руководитель ведомства, никогда не пропустит урока, если преподаватель ведет его интересно и любит свою профессию и, если он требует знаний.

«А что можно требовать, если директор юридического колледжа устроила своего сына и свою дочь преподавателями? Что можно требовать, когда мы проверяем “давомат” (посещаемость — ред.) наших учеников, а на работу не приходят сами преподаватели? Это же тоже проблема!», — восклицает Курбанов.

Если, по его словам, в школе обнаружен хотя бы один колюще режущий предмет, то уже надо бить тревогу. А подростковая жестокость стала болезнью века. В связи с этим начальник ведомства призвал общественность и, в частности, журналистов не смотреть на это сквозь пальцы и цифры, а предпринимать общие усилия для решения проблемы. Учиться лучше на чужих ошибках, чтобы не допускать собственных, заключил глава ГУВД.

Столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора Ташкентского юридического колледжа Натальи Темировой, где недавно среди учащихся произошла поножовщина со смертельным исходом.

Сразу после инцидента 7 октября 2017 года она была уволена. В рамках проведенного служебного расследования Минюст вскрыл ряд серьезных правонарушений с ее стороны.

Так, например, Темирова набирала работников учебного заведения из своих родственников, оскорбляла и применяла необоснованные дисциплинарные меры по отношению к другим сотрудникам. Также были выявлены нарушения в процессе обучения и выдачи дипломов выпускникам. Все это создало нездоровую обстановку в колледже, которая и стала одним из факторов произошедшей трагедии.

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ГУВД проводит тотальные проверки всех колледжей и лицеев Ташкента
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