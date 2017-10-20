Осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане в пятницу

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, сообщает «Казгидромет».

В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15−20, ночью временами порывы 24 м/с, местами — туман, гололед. В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 23−28 м/с, местами — туман, гололед. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15−20, днем местами 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с.