Осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане в пятницу
В некоторых областях Казахстана синоптики прогнозируют усиление ветра.
В некоторых областях Казахстана синоптики прогнозируют усиление ветра.
АСТАНА, 20 окт — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на юге и
В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15−20, ночью временами порывы 24 м/с, местами — туман, гололед. В
В Костанайской области ожидается усиление ветра местами 15−23 м/с, местами — туман, гололед. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15−25 м/с, ночью и утром местами туман. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман. В Атырауской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15−20 м/с. В Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман.