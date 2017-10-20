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07:18 (мск), источник: Sputniknews.kz

Осадки, туман и гололед ожидаются в Казахстане в пятницу

В некоторых областях Казахстана синоптики прогнозируют усиление ветра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 82% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 окт — Sputnik. На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняются местами осадки, лишь на юге и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, сообщает «Казгидромет».

В Карагандинской области ожидается усиление ветра ночью на большей части, днем местами 15−20, ночью временами порывы 24 м/с, местами — туман, гололед. В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15−20, местами порывы 23−28 м/с, местами — туман, гололед. В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15−20, днем местами 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с.

В Костанайской области ожидается усиление ветра местами 15−23 м/с, местами — туман, гололед. В Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15−25 м/с, ночью и утром местами туман. В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман. В Атырауской области местами ожидается туман, ночью местами усиление ветра 15−20 м/с. В Кызылординской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман.

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