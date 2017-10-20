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05:43 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Вячеслав Фетисов уверен, что «Амур» из КХЛ не выгонят

По мнению легендарного хоккеиста, Лига на Дальнем Востоке будет расширяться.

Источник: РИА "Новости"

Знаменитый в прошлом хоккеист, член Совета директоров КХЛ и большой друг Дальнего Востока (не случайно же ледовая арена во Владивостоке названа его именем) Вячеслав Фетисов поздравил Хабаровский край с 79-й годовщиной и заметил, что нашему региону вылет из Континентальной хоккейной лиги не грозит, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Учитывая все геополитические моменты, КХЛ на Дальнем Востоке будет не сокращаться, а расширяться, — считает Вячеслав Фетисов. — В политическом и экономическом планах центр уделяет дальневосточным регионам все большее внимание. Плюс — ближайшие две зимние Олимпиады пройдут в Пхенчхане и Пекине. Кроме того, азиатско-тихоокеанский рынок колоссальный, и он стремительно развивается. Наконец, Хабаровск и Владивосток — это территории хоккейных аншлагов, многие города и арены запада, включая московские, об этом, увы, пока только мечтают. По мнению Вячеслава Фетисова, не за горами создание Тихоокеанского дивизиона КХЛ с клубами Китая, Кореи и Японии.

Напомним, что в начале нулевых годов одно время уже существовал чемпионат Тихоокеанской хоккейной лиги. Цвета Хабаровска в том турнире защищала команда «Голден Амур», которую тренировал Юрий Качалов.

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 Вячеслав Фетисов уверен, что «Амур» из КХЛ не выгонят
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