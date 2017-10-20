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05:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Тротуар за 3 млн рублей строят в Хабаровске

Строительство тротуара на улице Лазо стоило бюджету Хабаровска 2 млн 908 тысяч рублей. Пешеходную зону прокладывает ООО «ДВ-дизайн» от улицы Большой в сторону жилмассива за Степным переулком.

Источник: РИА "Новости"

«Если учесть, что тротуара здесь никогда не существовало, а люди шли прямо по дороге, то можно понять его значимость. Кстати, и строить его начали по обращениям граждан», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Подрядчик считает, что мог бы уже закончить работу, однако помешали долгие согласования с теми, кто возводит на улице Лазо дома: ограждение территории начиналось как раз в границах пешеходной дорожки. Кроме того, на одном из участков тротуара Водоканал до сих пор не заглубил свой колодец, который мешает людям и не позволяет пройти здесь мамам с колясками, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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