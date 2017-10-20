Тротуар за 3 млн рублей строят в Хабаровске

«Если учесть, что тротуара здесь никогда не существовало, а люди шли прямо по дороге, то можно понять его значимость. Кстати, и строить его начали по обращениям граждан», — рассказал заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк.

Подрядчик считает, что мог бы уже закончить работу, однако помешали долгие согласования с теми, кто возводит на улице Лазо дома: ограждение территории начиналось как раз в границах пешеходной дорожки. Кроме того, на одном из участков тротуара Водоканал до сих пор не заглубил свой колодец, который мешает людям и не позволяет пройти здесь мамам с колясками, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».