Берег реки Китой в Ангарске укрепят в 2017 году

В этом убедились заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов и глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков, которые 19 октября 2017 года побывали на объекте, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Берегоукрепление ведется по федеральной программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» при софинансировании из областного и муниципального бюджетов. После проведенного в декабре 2016 года конкурса стоимость строительства объекта составила 356 млн рублей. Из них 115,8 млн были затрачены меньше чем за месяц уже в прошлом году. Тогда на двух участках — в посёлках — была выполнена отсыпка упорных призм, произведена планировка откосов, в полном объеме завершены земляные работы.

Изначально планировалось, что объект будет сдан в 2018 году, однако подрядчик обещает закончить все работы, предусмотренные проектом, уже в этом году. Как сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, в дальнейшем здесь планируется произвести благоустройство территории.