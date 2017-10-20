Берег реки Китой в Ангарске укрепят в 2017 году
С опережением графика ведутся работы по укреплению берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от посёлка Старица до посёлка Кирова в Ангарске.
С опережением графика ведутся работы по укреплению берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от посёлка Старица до посёлка Кирова в Ангарске.
В этом убедились заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов и глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков, которые 19 октября 2017 года побывали на объекте, сообщает
Берегоукрепление ведется по федеральной программе «Охрана озера Байкал и
Изначально планировалось, что объект будет сдан в 2018 году, однако подрядчик обещает закончить все работы, предусмотренные проектом, уже в этом году. Как сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, в дальнейшем здесь планируется произвести благоустройство территории.
«Масштабы объекта берегоукрепления серьёзные. Вложены немалые средства, думаю, работы будут завершены успешно. Но это только первый шаг. Дальше должны быть внесены соответствующие изменения в генплан города, продолжены работы по благоустройству этой территории и созданию зоны отдыха для всех горожан. Как мне рассказали, это единственный выход к воде у города, который носит гордое имя Ангарск», — подвёл итоги поездки Сергей Ястребов.