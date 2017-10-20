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05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Берег реки Китой в Ангарске укрепят в 2017 году

С опережением графика ведутся работы по укреплению берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от посёлка Старица до посёлка Кирова в Ангарске.

В этом убедились заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов и глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков, которые 19 октября 2017 года побывали на объекте, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Берегоукрепление ведется по федеральной программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» при софинансировании из областного и муниципального бюджетов. После проведенного в декабре 2016 года конкурса стоимость строительства объекта составила 356 млн рублей. Из них 115,8 млн были затрачены меньше чем за месяц уже в прошлом году. Тогда на двух участках — в посёлках — была выполнена отсыпка упорных призм, произведена планировка откосов, в полном объеме завершены земляные работы.

Изначально планировалось, что объект будет сдан в 2018 году, однако подрядчик обещает закончить все работы, предусмотренные проектом, уже в этом году. Как сообщил мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, в дальнейшем здесь планируется произвести благоустройство территории.

«Масштабы объекта берегоукрепления серьёзные. Вложены немалые средства, думаю, работы будут завершены успешно. Но это только первый шаг. Дальше должны быть внесены соответствующие изменения в генплан города, продолжены работы по благоустройству этой территории и созданию зоны отдыха для всех горожан. Как мне рассказали, это единственный выход к воде у города, который носит гордое имя Ангарск», — подвёл итоги поездки Сергей Ястребов.

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