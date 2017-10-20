Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
05:58 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Петергоф по-владивостокски: лестница в районе фуникулера напоминает каскады водопада

После ремонта дороги весь поток воды с Всеволода Сибирцева теперь направлен в пешеходную зону (ФОТО).

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Лестница в районе фуникулера после ремонта улицы Всеволода Сибирцева во Владивостоке сейчас больше напоминает каскады Петродворца. Потоки воды с дороги устремились на ступеньки, преодолеть лестницу без соответствующей обуви не представляется возможным, сообщает ИА PrimaMedia.

Эта картина совсем не радует пешеходов, которые постоянно пользуются лестницей.

«Дорогу под линией фуникулера приподняли, а ливневки никакой нет. Раньше хоть отводы для потоков воды были, а сейчас все под слоем асфальта. Получается, что все стоки от съезда с Золотого моста идут именно сюда», — рассказали горожане.

Напомним, ремонт дороги проводился в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме Всеволода Сибирцева меняется дорожное полотно на Светланской, Народном проспекте, Верхнепортовой, Фадеева, Выселковой, Гоголя, Фадеева. Работы должны быть завершены в ноябре.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Хрустальный мир» откроется для жителей Приморья
Движение транспорта на Чуркине ограничат из-за закрытия "Велосезона 2017"
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Израиль будет отвечать огнем на обстрелы своей территории
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь