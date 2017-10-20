Петергоф по-владивостокски: лестница в районе фуникулера напоминает каскады водопада

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Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

Лестница в районе фуникулера после ремонта улицы Всеволода Сибирцева во Владивостоке сейчас больше напоминает каскады Петродворца. Потоки воды с дороги устремились на ступеньки, преодолеть лестницу без соответствующей обуви не представляется возможным, сообщает ИА PrimaMedia.

Эта картина совсем не радует пешеходов, которые постоянно пользуются лестницей.

«Дорогу под линией фуникулера приподняли, а ливневки никакой нет. Раньше хоть отводы для потоков воды были, а сейчас все под слоем асфальта. Получается, что все стоки от съезда с Золотого моста идут именно сюда», — рассказали горожане.