На выходных в ночном небе над Приморьем можно будет увидеть звездопад
Чтобы звездопад был лучше виден, лучше выехать за город, где небо темнее.
Чтобы звездопад был лучше виден, лучше выехать за город, где небо темнее.
Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.
В предстоящие выходные, 21 и 22 октября, в небе над Приморьем ожидается звездопад — поток Ориониды. Максимум падающих звёзд — до 15−20 метеоров в час — можно будет увидеть в ночь на субботу, когда Луна будет за горизонтом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.
Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра в
В последний раз приморцы могли видеть один из самых мощных звездопадов за последнее время в ночь на 14 декабря 2016 года. Тогда метеорный поток был очень богат на яркие метеоры — болиды. Чтобы звездопад был лучше виден, лучше выехать за город, где небо темнее. Главное правило для наблюдения метеорных потоков — уйти от городских огней. Чем дальше, тем лучше. Когда вы окажетесь в темноте, дайте глазам 30 минут, чтобы привыкнуть. Избегайте любых ярких источников света, включая экран вашего мобильного телефона.