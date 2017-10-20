Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Как правильно вызывать скорую
Зюганов вспомнил, как Собчак назвала россиян и страну
На острове Пхукет утонул второй за неделю российский турист
Джонни Депп подал в суд на своего адвоката
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Мнение: Европейцы поняли, что они теряют от покровительства США
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
Толкалина рассказала о последнем сообщении Марьянова жене - СМИ
О «Муромце»: похожего для ВМФ не строили 40 лет
Стало известно, когда цены на жилье достигнут «дна»
Данные о владельцах недвижимости засекретят
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
05:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На выходных в ночном небе над Приморьем можно будет увидеть звездопад

Чтобы звездопад был лучше виден, лучше выехать за город, где небо темнее.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 октября, PrimaMedia.

В предстоящие выходные, 21 и 22 октября, в небе над Приморьем ожидается звездопад — поток Ориониды. Максимум падающих звёзд — до 15−20 метеоров в час — можно будет увидеть в ночь на субботу, когда Луна будет за горизонтом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.

Наблюдать Ориониды лучше всего с полуночи до утра в юго-восточной части неба. Метеорный поток Ориониды связан с кометой Галлея, чьи частицы дважды в год достигают земной атмосферы.

В последний раз приморцы могли видеть один из самых мощных звездопадов за последнее время в ночь на 14 декабря 2016 года. Тогда метеорный поток был очень богат на яркие метеоры — болиды. Чтобы звездопад был лучше виден, лучше выехать за город, где небо темнее. Главное правило для наблюдения метеорных потоков — уйти от городских огней. Чем дальше, тем лучше. Когда вы окажетесь в темноте, дайте глазам 30 минут, чтобы привыкнуть. Избегайте любых ярких источников света, включая экран вашего мобильного телефона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Хрустальный мир» откроется для жителей Приморья
Движение транспорта на Чуркине ограничат из-за закрытия "Велосезона 2017"
Постпред США при ООН обвинила Россию в «военных действиях»
Израиль будет отвечать огнем на обстрелы своей территории
Польша: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
«Зенит» одержал третью победу подряд в Лиге Европы
Буш завуалированно покритиковал Трампа и не назвал его имени
Путин ответил анекдотом на вопрос о новом сроке
Трампа заподозрили в подмене жены двойником
Спорт
«Зенит» разобрался с «Русенборгом» Хет-трик аргентинского атакующего полузащитника Эмилиано Ригони обеспечил петербуржцам третью победу подряд в Лиге Европы
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Фото дня: журнал The New Yorker показал мир будущего Графическая работа, которая занимает существенную часть обложки, отражает страхи многих людей
Кино
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет Француженка, которая прожила больше века, снималась в фильмах «8 женщин» и «Красное и черное»
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
В моду вошла сумка-банан: что это и с чем ее носить (фото) Мы выбрали 30 интересных образов с поясной сумкой, которые можно легко повторить в домашних условиях. Мотай на ус!
Дети
Как меняется внешность родителей после рождения детей (фото) Новый шутливый флешмоб в соцсетях запустил папа двоих детей из Нью-Йорка, наглядно показавший, как изменило его внешность отцовство.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь