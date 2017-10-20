На выходных в ночном небе над Приморьем можно будет увидеть звездопад

В предстоящие выходные, 21 и 22 октября, в небе над Приморьем ожидается звездопад — поток Ориониды. Максимум падающих звёзд — до 15−20 метеоров в час — можно будет увидеть в ночь на субботу, когда Луна будет за горизонтом, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.

В последний раз приморцы могли видеть один из самых мощных звездопадов за последнее время в ночь на 14 декабря 2016 года. Тогда метеорный поток был очень богат на яркие метеоры — болиды. Чтобы звездопад был лучше виден, лучше выехать за город, где небо темнее. Главное правило для наблюдения метеорных потоков — уйти от городских огней. Чем дальше, тем лучше. Когда вы окажетесь в темноте, дайте глазам 30 минут, чтобы привыкнуть. Избегайте любых ярких источников света, включая экран вашего мобильного телефона.