Более 147 тысяч счетчиков электроэнергии в Красноярском крае нуждаются в замене

Более 147 тысяч бытовых приборов учета электроэнергии в Красноярском крае нуждаются в поверке или замене. Это около 18% от общего количества счетчиков, принадлежащих клиентам ПАО «Красноярскэнергосбыт». У приборов истек межповерочный интервал — промежуток времени, в течение которого счетчик гарантированно выдает верные показания.

Всего на расчетах в Красноярскэнергосбыте находится более 1 млн точек учета (лицевых счетов) физических лиц. Большинство потребителей рассчитываются по показаниям счетчиков. Но не все жители знают, что действующее законодательство Российской Федерации требует от собственников жилья обеспечивать своевременные поверки приборов учета.

«Со временем счетчик теряет точность. Отклонения в определении объема потребленной электроэнергии могут быть значительными — до 15%. В случае отклонений в большую сторону потребители переплачивают значительные суммы. Поэтому своевременная поверка приборов учета — действительно необходимая процедура», — поясняет исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Поверка счетчика — это тестирование прибора учета специализированной организацией на соответствие его метрологических характеристик установленным требованиям. Срок поверки указывается заводом-изготовителем в техническом паспорте прибора учета. Срок поверки современного электронного счётчика в зависимости от модели может составлять до 16 лет.