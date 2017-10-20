Екатеринбуржцев ждут пасмурные и снежные выходные

Источник: Reuters

По данным Gismeteo, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, временами дождь. Утром температура воздуха составит +4 градуса, днем до +5. Ветер западный, порывы до 8 м/с.

В субботу, 21 октября, утром пасмурно, -2 градуса. Максимальная ьемпература составит +1 градус. Небо весь день будет затянуто тучами, но осадков синоптики не прогнозируют. Ветер север-западный, до 6 м/с.

В воскресенье, 22 октября, дожди сменит снег. Утром столбики термометров покажут -4 градуса, пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +1 градуса. Вечером -3. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 м/с.