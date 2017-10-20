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07:35 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржцев ждут пасмурные и снежные выходные

Пасмурные выходные ожидают жителей уральской столицы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 82% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

По данным Gismeteo, сегодня в Екатеринбурге пасмурно, временами дождь. Утром температура воздуха составит +4 градуса, днем до +5. Ветер западный, порывы до 8 м/с.

В субботу, 21 октября, утром пасмурно, -2 градуса. Максимальная ьемпература составит +1 градус. Небо весь день будет затянуто тучами, но осадков синоптики не прогнозируют. Ветер север-западный, до 6 м/с.

В воскресенье, 22 октября, дожди сменит снег. Утром столбики термометров покажут -4 градуса, пройдет небольшой снег. Днем воздух прогреется до +1 градуса. Вечером -3. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 м/с.

Сотрудники МЧС предупреждают, что ветер может быть и сильнее. Спасатели прогнозируют ветер до 18 м/с и похолодание до -5 градусов.

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