В детсадах Узбекистана запустят электронную очередь
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане будет запущена электронная программа приема и записи на очередь детей в государственные дошкольные образовательные учреждения.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане будет запущена электронная программа приема и записи на очередь детей в государственные дошкольные образовательные учреждения.
Об этом стало известно по итогам совещания, посвященного вопросам коренного совершенствования системы дошкольного образования, которое накануне в Ташкенте провел Шавкат Мирзиёев.
В частности, глава государства дал поручение запустить электронную очередь в детсады на Едином портале интерактивных государственных услуг. Также будет изучено состояние обеспеченности государственных дошкольных образовательных учреждений современными
Мирзиёев подчеркнул необходимость выделения врачей дошкольным образовательным учреждениям, повышения квалификации медицинских сестер, полного обеспечения лекарствами для оказания первой медицинской помощи,
Также, по мнению главы государства, должно быть уделено внимание пересмотру и утверждению новых стандартов для
«В сфере дошкольного образования мы должны создать современную по всем параметрам систему. В последующие 3−4 года мы должны достичь полного охвата всех 5−6-летних детей нашей страны системой дошкольного образования. Это вопрос, определяющий наш завтрашний день, и мы обязательно воплотим его в жизнь», — подчеркнул Мирзиёев.
На совещании особое внимание было уделено вопросу подготовки специализированных кадров для сферы. Этот вопрос планируется решать за счет повышения квалификации имеющихся специалистов на основе передового зарубежного опыта, а также выделения квот на 2018−2023 годы по направлению «Дошкольное образование» для специальных заочных отделений вузов.
В Узбекистане за последние 20 лет количество дошкольных государственных образовательных учреждений уменьшилось более чем на 45%, а охват детей дошкольными учреждениями в настоящий период составляет около 30%. Сейчас в системе народного образования функционируют 4916 дошкольных образовательных учреждений.