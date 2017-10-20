В детсадах Узбекистана запустят электронную очередь

Источник: Podrobno.uz

Об этом стало известно по итогам совещания, посвященного вопросам коренного совершенствования системы дошкольного образования, которое накануне в Ташкенте провел Шавкат Мирзиёев.

В частности, глава государства дал поручение запустить электронную очередь в детсады на Едином портале интерактивных государственных услуг. Также будет изучено состояние обеспеченности государственных дошкольных образовательных учреждений современными информационно-коммуникационными технологиями и подключения к интернету. На основе этого планируется разработать программу мер по поэтапному обеспечению их современной компьютерной техникой и подключению к глобальной сети.

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Мирзиёев подчеркнул необходимость выделения врачей дошкольным образовательным учреждениям, повышения квалификации медицинских сестер, полного обеспечения лекарствами для оказания первой медицинской помощи, санитарно-гигиеническими средствами, организации рациона питания детей на уровне установленных норм.

Также, по мнению главы государства, должно быть уделено внимание пересмотру и утверждению новых стандартов для учебно-методической и дидактической литературы для детсадов.

«В сфере дошкольного образования мы должны создать современную по всем параметрам систему. В последующие 3−4 года мы должны достичь полного охвата всех 5−6-летних детей нашей страны системой дошкольного образования. Это вопрос, определяющий наш завтрашний день, и мы обязательно воплотим его в жизнь», — подчеркнул Мирзиёев.

На совещании особое внимание было уделено вопросу подготовки специализированных кадров для сферы. Этот вопрос планируется решать за счет повышения квалификации имеющихся специалистов на основе передового зарубежного опыта, а также выделения квот на 2018−2023 годы по направлению «Дошкольное образование» для специальных заочных отделений вузов.