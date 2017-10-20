На полтора метра поднимают дорогу, которую топит река Карасук

Не иначе как дорогой жизни называют решетовцы этот участок. Он является подъездным путем к мостовому переходу. И каждую весну его затапливает разливающаяся река Карасук. Проезд для автомобилей, в том числе и школьного автобуса, невозможен.

— Зимой здесь все задувает, весной — заливает. И мы отрезаны полностью от мира. Ни продукты не завести, ничего, не дай Бог у кого что случится. Как быть? — говорит житель села Решеты Василий Скляр.

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Теперь вопрос можно сказать решен. Участок протяженностью 700 метров значительно расширили и подняли почти на метр. Для прочности грунтовую часть дороги укрепляют геоспаном. Этот материал выполняет функцию дренажа между грунтом и дорожной одеждой.

— Дорожная одежда будет состоять из двух слоев. Первый слой — из щебеночно-песчаной смеси С5, толщиной 26 см. А второй слой — из щебеночно-песчаной смеси С1, толщиной 24 см, — говорит геодезист Максим Матвиец.

Таким образом, дорога станет выше на полтора метра. Всего планируют отремонтировать более двух километров дороги. И еще больше 6 км — на других улицах села. Но уже в будущем году.

— У нас большое сельхозпредприятие, которое сегодня имеет большие животноводческие комплексы. И строится достаточно большой животноводческий комплекс. Чтобы была гарантированная транспортная доступность, конечно, дорогами нужно заниматься. Областные власти нам выделили средства, и мы надеемся, что они еще помогут нам, чтобы к фермам можно было проехать по хорошим дорогам, — сообщила глава Решетовского сельсовета Кочковского района Анна Шенфельд.