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17:13 (мск), источник: ИА Татар-информ

Жители Арска попросили общественников РТ пустить автобусы до Казани

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Активисты Общероссийского народного фронта в Татарстане приняли участие в совещании по проблемам межрайонного транспортного сообщения в Арске. Об этом сообщает пресс-служба отделения ОНФ в регионе.

По словам руководства Арского района, сложная ситуация возникла после вступления в силу закона о монетизации льгот: перевозчики лишились дотаций, и перевозка жителей районных образований стала нерентабельной.

Автобусы перестали ездить до Казани и в районные центры. Чтобы попасть на прием к врачу, отправить письмо, обратиться за получением госуслуг или добраться по другим делам в соседний поселок, нужно договариваться с местными жителями, имеющими автомобиль, либо пользоваться услугами частников.

Отсутствие автобусов является проблемой не только для тех, кто живет в этих населенных пунктах, но и для тех, кто хочет добраться до них — навестить родственников или вернуться на выходные домой.

На встрече в поселке Урняк жители выразили надежду на изменение ситуации и еще раз указали на необходимость автобусных маршрутов.

По словам члена регионального штаба ОНФ — депутата Госдумы Равиля Хуснулина, власти республики в курсе проблемы и уже распорядились решить ее.

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