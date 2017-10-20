Жители Арска попросили общественников РТ пустить автобусы до Казани

По словам руководства Арского района, сложная ситуация возникла после вступления в силу закона о монетизации льгот: перевозчики лишились дотаций, и перевозка жителей районных образований стала нерентабельной.

Автобусы перестали ездить до Казани и в районные центры. Чтобы попасть на прием к врачу, отправить письмо, обратиться за получением госуслуг или добраться по другим делам в соседний поселок, нужно договариваться с местными жителями, имеющими автомобиль, либо пользоваться услугами частников.

Отсутствие автобусов является проблемой не только для тех, кто живет в этих населенных пунктах, но и для тех, кто хочет добраться до них — навестить родственников или вернуться на выходные домой.

На встрече в поселке Урняк жители выразили надежду на изменение ситуации и еще раз указали на необходимость автобусных маршрутов.