Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Греф объяснил, почему не стоит учиться на программиста
«Кто она — лицо оппозиции или критик, одобренный Кремлем?»Зарубежные СМИ — о решении Ксении Собчак баллотироваться в президенты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Мы с Андреем в грязи»: жена Аршавина обвиняет Барановскую
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
Галкин в трусах высмеял решение Собчак идти на выборы - СМИ
Толкалина прочитала последнее SMS Марьянова жене
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
15:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

Проект участницы ВФМС из Татарстана поддержал Федор Бондарчук

(Сочи, 20 октября, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Творческую инклюзивную студию «Э-моция», организатором которой является участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Татарстана Инесса Клюкина, поддержал известный российский режиссер Федор Бондарчук.

Студия «Э-моция» создает театральные постановки, участие в которых принимают люди с ограниченными возможностями здоровья. На встрече с Бондарчуком, которая прошла на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, Клюкина попросила режиссера помочь с приглашением известных артистов на спектакли студии «Э-моция». Режиссер ответил на просьбу утвердительно. «Все, что касается людей с ограниченными возможностями, — да. Держим связь через Илью (креативный продюсер фестиваля — прим. Т-и)», — отметил он.

Сама Инесса Клюкина уверена, что положительный ответ Федора Бондарчука — это не пустые слова. «Я, конечно, верю, не из-за детской наивности, а потому что считаю, что если ты делаешь хорошее дело, то все будет способствовать его реализации», — подчеркнула девушка.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал в Сочи 14 октября и завершится 22 октября. Его участниками стали около 20 тыс. молодых людей из 180 стран мира. Прежде Россия становилась хозяйкой этого форума дважды — в 1957 и 1985 годах. Татарстан на ВФМС-2017 представляют 200 делегатов и 180 волонтеров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Министр энергетики РФ одобрил инициативу татарстанских участников ВФМС о создании молодежного совета
Мединского не стали лишать ученой степени
Госдума разрешила приставам задерживать неплательщиков алиментов
Новосибирского экс-губернатора приговорили к трем годам условно
Новая антитабачная концепция: за окурки придется платить налог
Собчак рассказала об отсутствии у нее политической программы
Назван срок возможной установки постов на границе с Белоруссией
Раскопки опровергли представления о потерях в войнах в Крыму
Спорт
Российский футбол уходит в отрыв Итоги последних триумфов и неудач отечественных клубов на международной арене
Авто
В Бельгии нашли новый BMW 1985 года (и теперь продают) На одном из сайтов появилось предложение купить прекрасно сохранившийся экземпляр BMW 323i серии Е30
Hi-Tech
Анонимных абонентов удалят из баз данных операторов Операторов связи подключат к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется на портале госуслуг и в системе межведомственного электронного взаимодействия
Кино
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2» Певица во время тура по России наберет в проект новых участников
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь