Проект участницы ВФМС из Татарстана поддержал Федор Бондарчук

Студия «Э-моция» создает театральные постановки, участие в которых принимают люди с ограниченными возможностями здоровья. На встрече с Бондарчуком, которая прошла на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, Клюкина попросила режиссера помочь с приглашением известных артистов на спектакли студии «Э-моция». Режиссер ответил на просьбу утвердительно. «Все, что касается людей с ограниченными возможностями, — да. Держим связь через Илью (креативный продюсер фестиваля — прим. Т-и)», — отметил он.

Сама Инесса Клюкина уверена, что положительный ответ Федора Бондарчука — это не пустые слова. «Я, конечно, верю, не из-за детской наивности, а потому что считаю, что если ты делаешь хорошее дело, то все будет способствовать его реализации», — подчеркнула девушка.